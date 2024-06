Gran Hermano: Furia volvió a atacar a Martín Ku con una dura discriminación

En cuanto a Nico y el Chino, ellos estaban hablando de barcos sin prestarle atención a Juliana. Sin embargo, la entrenadora asumió que estaban hablando de ella y comenzó a gritarles desde dentro de la casa: "Por qué no le explicás a la gente lo que vos les querés hacer creer" y, como sus compañeros la ignoraban, continuó: "Manipulador. ¿Por qué no le respondés a la gente por qué amenazás a Emmanuel? Explicamelo a mí también. En vez de hacerle creer a la gente cómo actúo en actos de emergencias. ¡Mentiroso! ¡Vos estás en emergencia!".

Y, si bien Furia seguía hablando, Nico y el Chino la ignoraban, seguían metidos en su conversación, pero cuando comenzaron a reírse, Juliana fue por más. "Reíte de mí ahora, que te defendí la cola, gil. Te la voy a pelear hasta las 9 de la noche", dijo. Ante la insistencia, finalmente Ku respondió: "No te enojés mucho que te va a hacer mal. Dale, peleá lo que quieras" y procedió a volver a darle la espalda.

Por su parte, Furia redobló la apuesta: "Así se te cae la jeta y seguí riéndote de las mujeres porque eso es lo que hiciste. ¿Tanto las odiás?". Sin embargo, Martín respondió nuevamente: "No me río de las mujeres, vos sos la que maltrata mujeres. La que habla mal de todas las mujeres". Pero, debido a esto, la preparadora física decidió volver a atacarlo de forma aún más agresiva.

"Andá al psicólogo, loquito. Me querés hacés ver a mí como la loquita. ¿Sabés lo que es que una mina pegue gritos porque no aguanta más?", espetó a lo que Martín le retrucó: "Bueno, pero vos no lo hacés por eso, lo hacés por estrategia" y, sin dudas, Furia decidió continuar: "Se va a dar vuelta todo eh, tarado, tarado".

"Llegaste muy lejos... Te hubiera capturado antes, pero no, la pelotud* te cuidaba el cul*", lanzó refiriéndose a ella misma. Después, espetó: "Cuando vino Coty, se tendría que haber quedado Constanza, no vos" y Martín decidió responderle con sarcasmo: "Vos salvás a todo el mundo, todo el mundo te caga".

Aún así, la intensidad de esta discusión fue mucho más allá, Juliana Scaglione se metió ya con la vida personal de Martín Ku asegurándole que se iba a separar, pero esperaba que encontrara a alguien que lo ame y no lo cague. "Ella (Marisol) no es tu problema", defendió el Chino a su novia, a lo que finalmente la participante y una de las candidatas a la final, cerró: "Ojo de loca no se quivoca. ¡Otro bisexual! ¡Salgan del closet si odian a las mujeres! ¡Otro más! ¡Salí del closet! ¿Por eso amenazás a Emma?".