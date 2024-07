¡Insólito! Furia obligó a los participantes a repetir una frase en Gran Hermano: "Ojito porque..."

"No, no es fábula, es un personaje, va", volvió a insistir, tras lo cual Isabel le señaló que "todo el mundo sabe que es un personaje". Tras esto, Juliana agregó: "Bueno, ojito... porque mando carta documento".

"Yo me quiero dedicar a cagarme de risa toda mi vida porque no sé cuándo me voy a morir, entonces, déjenme cagarme de risa de mí. Voy a decir algo: mil disculpas al que no entendió mi personaje pero es un juego y mi única manera de echar gente era rompiendo los huevos y la paciencia", disparó, justificándose.

Al ver esto, los internautas comenzaron a indicar que se trata de un "lavado de imagen" que Juliana intenta hacer con ayuda de la producción, luego de ser la artífice de momentos por demás tensos durante su paso por Gran Hermano.

De hecho, hubo cientos de comentarios en contra de lo que la exparticipante dijo: "Dos doritos después: la mugrosa de la Tora"; "Afuera es igual o peor"; "Mamita, ya no saben que hacer en GH, encima ayer el rating fue bajísimo"; "Esta chica tiene que estar en tratamiento, cuando todo se acabe la va a pasar muy mal", fueron sólo algunos de los mensajes tras viralizarse el video.