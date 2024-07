La exorbitante cifra que le pidió Furia Scaglione a la mamá de una fan por presenciar sus 15 años

Lo cierto es que sus tarifas no tienen nada de "accesibles" y eso lo demostró la mamá de una fanática de Juliana, que no dudó en compartir el diálogo que mantuvo por privado con la ex Gran Hermano.

furia cifra fan1.jpg

El mensaje que se difundió a través de redes sociales inició con un pedido de la mujer que se encargó de impulsar la viralización: "Hola Fu, mi hija es fan, te quería consultar cuánto estás cobrando para que vengas al quince de mi hija", preguntó, sin esperar la tremenda respuesta que obtendría.

"¡Hola! 5 millones de pesos, más los viáticos del viaje. Pasame el día a ver si tengo mi agenda libre. Gracias", respondió Furia, generando repudio y todo tipo de comentarios de los usuarios de X (antes Twitter).

furia cifra fan2.jpeg

"Rascando la olla mal"; "Cinco millones para ir a gritarte que le tenés envidia"; "Puede cobrar lo que quiera, el tema es si hay alguien que pague eso por una delirante en la fiesta. Me la imagino puteandose con las pendejas jajajaja", fueron algunos de los principales comentarios.

"Tanto ella como sus seguidores dan vergüenza ajena", sentenció otra usuaria, en una publicación donde la mayoría de los comentarios eran sumamente negativos hacia la exparticipante del reality de Telefe.