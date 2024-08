Revelaron por qué Furia y su hermana Coy se dejaron de seguir en redes

Luego, agregó: “A mí la verdad que no me sorprende nada lo que te voy a contar porque yo me la vi venir esta, y no solo yo sino también Ezequiel, el hermano de Furia, que en este programa aseguró que acá iba a haber en algún momento una discusión entre Juliana y Coy, discusión acalorada entre ellas por lo que me contaron que termina en este gesto de redes”.

Por qué Furia y su hermana Coy se dejaron de seguir en redes

furia

Tal es así que, con motivo de explicar su información, afirmó: “A mí me contaron que está todo bastante podrido aunque ellas públicamente no van a decir nada. La cuestión es que Juliana descubrió lo que todos hemos visto, un negociado atroz. Canjes por un lado, canjes por otro lado. Todo porque es la hermana de Furia. Y a Juliana tampoco le pareció ético y moral eso. Eso no es todo. Hay algo clave acá que es el post Gran Hermano para Furia y su hermana”.

“Coy pensó que Furia iba a dejar que ella sea su manager, de un momento a otro, Georgina se pensó representante o manager de su hermana y Furia le habría dejado en claro que nada que ver. Y finalmente se va con Fabián Esperon que tiene muchos años en esto. A Coy no le gustó nada eso y se lo manifestó”, amplió después Juan Etchegoyen.

En ese sentido, el presentador cerró: “Lo que siente Coy es que Juliana le debe cosas por todo lo que hizo con el fandom y el aguante dentro del reality y Furia no piensa igual y por eso están peleadas”.