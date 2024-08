Furia volvió a defender a Javier Milei con un enérgico mensaje: "Zurdos hijos de p..."

Allí fue interrumpida por el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, quien aseguró: "Por los zurdos hijos de puta", a lo que Furia contestó "claro", olvidando lo que había dicho hacía instantes respecto de que el pensamiento político no tiene que "dividir".

Y siguió: "Pero cuando viene alguien a cambiar las cosas, hay un poco de ruido. ¿Qué pasa? ¿El cambio les molesta? ¿No pueden aceptar a otro que pueda hacernos brillar? Desde el lado económico, social y en un montón de cosas", lanzó la exjugadora del reality de Telefe.

furia defiende a milei.mp4

"Me parece que hay que bajar un poquito las aguas y estos, que ya tuvieron su tiempo para cambiar un poquito -que, en realidad, no cambiaron nada- y me voy a poner re heavy porque justamente yo entré a un certamen para cambiar mi vida porque estaba muy mal económicamente, porque estaba viviendo con estos que se cagaron en todos nosotros", señaló, en torno a su participación en Gran Hermano.

Seguidamente, continuó refiriéndose al kirchnerismo: "Ya estuvieron 4 años, 12 años... ¿cuánto más quieren estar para hacer mierda el país? ¿Cuánta gente está sin comer, loco? Basta". Tras ello, Alex manifestó: "Nos querían volver como Venezuela, pero no pudieron, les cabió".

Finalmente, Furia concluyó asegurando que "el que no quiere ver es porque no quiere", sumándose al ya conocido eslogan del Presidente, quien suele sostener que hay quienes "no la ven".