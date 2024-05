Furia volvió a estallar contra Emma en Gran Hermano: "Casting sábana"

Emma fue hasta la habitación para increpar a Furia. “Mi mamá no es ninguna p..., así que la respetás”, le dijo y Furia le respondió: “¿Ahora la respetás a tu vieja? Que la odiás”.

“No, la amo, así que la respetás”, contestó el Emmanuel. Juliana arremetió: “Entrás en placa negativa y te hago mier...” y agregó: “Andate, dale que ahí tenés tu cámara y tu show... yo no te insulté cuando vos me dijiste de todo así que a mí no me insultés pend... del or...”.

Luego Juliana le dio un golpe bajo que sorprendió a los demás jugadores. “Te tomaste siete birras, tenés que estar sancionado, borracho... borracho”, dijo y fue más allá: “Como seguro te cog... a alguien de acá seguís acá adentro, seguro... casting sábana, casting sábana”.