Furia volvió a mentir con su salud para cumplir un desafío que le dio Gran Hermano

Luego, agregó: "Como a mí me gusta festejar y me gusta mucho el agua, se me ocurrió que vengan todos acá, porque tengo que abandonar la casa, no puedo seguir en juego".

Por otro lado, continuó: "Yo se lo había dicho a Bauti, vino él a decirme 'felices 5 meses', y justo me llaman... Posta, estoy hablando, ¿por qué no me dan pelota? Tendría que estar llorando y me estoy cag... de risa, le pongo onda". No obstante, después de esto confirmó que se trataba de un desafío para ganar un piano, por lo que los jugadores le pidieron que no haga más bromas de este tipo, menos con su salud.