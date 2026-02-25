Furor en el streaming: la comedia romántica con Reese Witherspoon de los 2000 que volvió a ser tendencia
Estrenada en 2002, "Sweet Home Alabama" regresó a las plataformas para enamorar a nuevas generaciones. Conocé la trama y el reparto de este éxito inolvidable.
Entre las comedias románticas más recordadas de los años 2000 aparece un título que supo conquistar al público en salas de cine y que, con el paso del tiempo, se transformó en un clásico del género.
Se trata de una película estrenada en 2002 que combinó romance, humor y emoción en una historia que habla sobre el amor, las segundas oportunidades y el peso de las raíces. Protagonizada por Reese Witherspoon en uno de los papeles más emblemáticos de su carrera, la cinta volvió a ganar popularidad tras su llegada a la plataforma de streaming, donde nuevas generaciones la descubren y quienes ya la vieron aprovechan para revivirla.
De qué trata Sweet Home Alabama
En Sweet Home Alabama (también conocida en algunos países como No me olvides), Reese Witherspoon interpreta a Melanie Carmichael, una exitosa diseñadora de moda que vive en Nueva York y está a punto de casarse con un atractivo y adinerado político.
Sin embargo, para poder dar el “sí”, primero debe regresar a su pueblo natal en Alabama para divorciarse de su marido, a quien dejó años atrás. Ese regreso despierta recuerdos, conflictos del pasado y sentimientos que creía superados.
Dirigida por Andy Tennant, la película combina romance, humor y una fuerte conexión con las raíces y la identidad personal.
Reparto de Sweet Home Alabama
Además de Reese Witherspoon en el papel principal, el elenco incluye a:
Josh Lucas como Jake Perry
Patrick Dempsey como Andrew Hennings
Candice Bergen como Kate Hennings
Mary Kay Place como Pearl Smooter
Fred Ward como Earl Smooter
Jean Smart como Stella Kay Perry
Ethan Embry como Bobby Ray
Melanie Lynskey como Lurlynn
La película fue reconocida en los Teen Choice Awards 2003, donde ganó en la categoría de Mejor película de comedia y destacó por las actuaciones de Witherspoon y Lucas. Uno de sus grandes atractivos es también la banda sonora, que incluye canciones de artistas como Avril Lavigne, Dolly Parton y Sheryl Crow, entre otros.
Tráiler de Sweet Home Alabama
