Netflix: la película que fue una de las más elegidas el año pasado y que llegó a la plataforma

El equilibrio se rompe cuando surge un grupo rival creado por demonios que usan el mismo lenguaje del pop para infiltrarse en la cultura y seducir multitudes. A medida que ese fenómeno oscuro crece, la barrera protectora empieza a agrietarse y las protagonistas deben enfrentar combates sobrenaturales cada vez más visibles, sin revelar su identidad secreta.

La historia mezcla acción, fantasía y drama personal: rivalidades internas, presiones de la industria musical y un secreto que amenaza con dividir al trío. Con estética vibrante, batallas coreografiadas y canciones que funcionan como hechizos, la trama construye un mundo donde el éxito artístico define literalmente la supervivencia de la humanidad.

Reparto de KPop Demon Hunters

Arden Cho

May Hong

Ji-young Yoo

Ahn Hyo-seop

Yunjin Kim

Daniel Dae Kim

Tráiler de KPop Demon Hunters