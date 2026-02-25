Netflix: la película que fue una de las más elegidas el año pasado y que llegó a la plataforma
En Netflix, una de sus películas terminó convirtiéndose en el mayor fenómeno de 2025: arrasó en visualizaciones y superó expectativas que eran bajas.
Netflix y sus películas protagonizaron uno de los fenómenos más inesperados del streaming en 2025: un largometraje animado que había sido descartado por su estudio original terminó convertido en un éxito global tras aterrizar en la plataforma.
Con una combinación explosiva de estética K-pop, fantasía oscura y acción, KPop Demon Hunters se volvió tendencia mundial, rompió récords de visualizaciones en pocos meses y desplazó a títulos históricos del catálogo.
El impacto no quedó solo en el ranking: generó fandom internacional, merchandising masivo y millones de interacciones en redes, consolidándose como una de las películas más vistas y comentadas de Netflix.
De qué trata KPop Demon Hunters
La película de Netflix "KPop Demon Hunters" sigue a tres estrellas del K-pop que dominan rankings y escenarios globales, pero llevan una doble vida: forman parte de una hermandad milenaria que protege al mundo de fuerzas demoníacas.
En este universo, la música no es solo entretenimiento sino energía espiritual; cada show, coreografía y hit fortalece un velo místico que mantiene a raya a entidades que buscan alimentarse de las emociones humanas. El legado de estas guerreras se transmite de generación en generación de artistas, y su fama masiva es, en realidad, el escudo que sostiene la barrera entre dimensiones.
El equilibrio se rompe cuando surge un grupo rival creado por demonios que usan el mismo lenguaje del pop para infiltrarse en la cultura y seducir multitudes. A medida que ese fenómeno oscuro crece, la barrera protectora empieza a agrietarse y las protagonistas deben enfrentar combates sobrenaturales cada vez más visibles, sin revelar su identidad secreta.
La historia mezcla acción, fantasía y drama personal: rivalidades internas, presiones de la industria musical y un secreto que amenaza con dividir al trío. Con estética vibrante, batallas coreografiadas y canciones que funcionan como hechizos, la trama construye un mundo donde el éxito artístico define literalmente la supervivencia de la humanidad.
Reparto de KPop Demon Hunters
- Arden Cho
- May Hong
- Ji-young Yoo
- Ahn Hyo-seop
- Yunjin Kim
- Daniel Dae Kim
Tráiler de KPop Demon Hunters
