Furor por Franco Colapinto: cuándo se estrena la nueva temporada de "Fórmula 1: Drive to Survive"

Reparto de Fórmula 1: Drive to Survive

Al tratarse de una docuserie, los protagonistas son los propios pilotos, directivos y miembros de los equipos de Fórmula 1.

Entre las figuras destacadas de esta temporada aparece Franco Colapinto, junto a los principales pilotos y jefes de equipo de la parrilla 2025.

La producción está a cargo de Box to Box Films, con producción ejecutiva de James Gay-Rees (ganador del Oscar por Amy y productor de Senna), Paul Martin y Tom Hutchings.

Tráiler de Fórmula 1: Drive to Survive