Furor por Franco Colapinto: cuándo se estrena la nueva temporada de "Fórmula 1: Drive to Survive"
La exitosa docuserie de Netflix regresa este 27 de febrero con el detrás de escena de la F1 y un episodio especial dedicado al piloto argentino. Los detalles.
La esperada temporada 8 se estrenará a nivel mundial el 27 de febrero de 2026 y mostrará el detrás de escena de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Colapinto, actual piloto de Alpine F1 Team, tendrá un episodio especial centrado en su llegada a la escudería en reemplazo del australiano Jack Doohan.
El argentino no había aparecido en la entrega anterior, por lo que su inclusión genera gran expectativa entre los seguidores. Con la participación de Franco Colapinto, la serie suma un condimento especial para el público argentino y latinoamericano, consolidándose como uno de los estrenos deportivos más esperados del año en la plataforma.
De qué trata Fórmula 1: Drive to Survive
Fórmula 1: Drive to Survive es una serie documental que ofrece acceso exclusivo al detrás de escena de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Cada temporada muestra:
-
La preparación de pilotos y equipos.
Cambios en las alineaciones de las escuderías.
Tensiones internas y decisiones estratégicas.
Rivalidades y amistades dentro del paddock.
Momentos inéditos de las carreras.
La octava entrega promete imágenes nunca antes vistas, nuevas duplas de pilotos y movimientos clave en los equipos, además de la intensidad propia de una temporada cargada de adrenalina.
Reparto de Fórmula 1: Drive to Survive
Al tratarse de una docuserie, los protagonistas son los propios pilotos, directivos y miembros de los equipos de Fórmula 1.
Entre las figuras destacadas de esta temporada aparece Franco Colapinto, junto a los principales pilotos y jefes de equipo de la parrilla 2025.
La producción está a cargo de Box to Box Films, con producción ejecutiva de James Gay-Rees (ganador del Oscar por Amy y productor de Senna), Paul Martin y Tom Hutchings.
Tráiler de Fórmula 1: Drive to Survive
