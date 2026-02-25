La atrapante miniserie turca de acción basada en hechos reales que la rompe en el streaming: de qué trata Lobo

Con apenas seis capítulos, la miniserie logra construir una narrativa intensa, donde cada episodio incrementa la presión y el suspenso.

Reparto de "Lobo"

El elenco principal de Lobo incluye a destacados actores turcos:

Ahu Türkpençe

Serkan Çayolu

Emir Benderliolu

Las interpretaciones aportan profundidad a personajes atravesados por el deber, el miedo y el sacrificio, elementos centrales en una historia inspirada en sucesos reales.

Tráiler de "Lobo"