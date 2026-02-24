Furor en Netflix: de qué trata "Pavane", el drama coreano que rompe con los estándares de belleza
Basada en una exitosa novela, la película explora la presión social, el amor y la autoestima. Conocé la trama y el reparto de este nuevo furor del streaming.
Dirigida por Lee Jong-pil y basada en la novela Pavane for a Dead Princess del escritor Park Min-gyu, la película se estrenó el 20 de febrero y rápidamente generó repercusión entre los suscriptores de la plataforma.
Con una estética melancólica que remite a los años 80, la historia se aleja de los romances convencionales para explorar inseguridades, autoestima y la presión social por cumplir estándares de belleza. El resultado es un drama íntimo que invita a reflexionar sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás.
De qué trata Pavane
La trama de Pavane sigue a tres personajes solitarios cuyos destinos se cruzan en una gran tienda departamental.
Mi-jung es una joven empleada que ha vivido ocultándose del mundo, convencida de que su apariencia no encaja en los rígidos estándares de belleza coreanos. Su rutina cambia cuando conoce a Gyeong-rok, un trabajador de medio tiempo que ve en ella algo más profundo que lo superficial.
A la historia se suma Yo-han, encargado del estacionamiento y amante del rock, quien funciona como nexo emocional del grupo. Juntos, los tres personajes descubren que el amor y la aceptación no responden a fórmulas perfectas, sino a la capacidad de iluminar el alma del otro.
La película combina sensibilidad, humor y momentos de introspección, construyendo un relato que conecta con quienes alguna vez se sintieron invisibles.
Reparto de Pavane
Uno de los puntos fuertes del film es su elenco protagónico, que logra transmitir una vulnerabilidad conmovedora:
-
Go Ah-sung interpreta a Mi-jung, con una actuación sutil que refleja la transformación emocional del personaje.
Moon Sang-min da vida a Gyeong-rok, en un papel que marca su debut cinematográfico.
Byun Yo-han encarna a Yo-han, aportando carisma y energía como el guía emocional del trío.
La química entre los tres actores potencia el impacto dramático y convierte a la película en una de las apuestas más fuertes del cine coreano en la plataforma este año.
Tráiler de Pavane
