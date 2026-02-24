Furor en Netflix: de qué trata "Pavane", el drama coreano que rompe con los estándares de belleza

La película combina sensibilidad, humor y momentos de introspección, construyendo un relato que conecta con quienes alguna vez se sintieron invisibles.

Reparto de Pavane

Uno de los puntos fuertes del film es su elenco protagónico, que logra transmitir una vulnerabilidad conmovedora:

Go Ah-sung interpreta a Mi-jung, con una actuación sutil que refleja la transformación emocional del personaje.

Moon Sang-min da vida a Gyeong-rok, en un papel que marca su debut cinematográfico.

Byun Yo-han encarna a Yo-han, aportando carisma y energía como el guía emocional del trío.

La química entre los tres actores potencia el impacto dramático y convierte a la película en una de las apuestas más fuertes del cine coreano en la plataforma este año.

Tráiler de Pavane