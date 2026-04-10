Fernando Burlando y el deseo de Silvina Luna sobre la serie de su vida: "Ella quería que quede registro"

La serie, producida por Netflix, se construye a partir de archivos, entrevistas y audios que dejó la modelo, y busca reconstruir en primera persona el proceso que atravesó. En el avance difundido en redes sociales, aparecen testimonios de su hermano, Ezequiel Luna, y de su amiga Bárbara Corvalán, quienes acompañaron de cerca su historia.

“Ella se empezó a grabar con su celular los momentos que iba al hospital, cuando hacía diálisis”, relató Ezequiel. Por su parte, Barbie destacó: “Tenía un deseo muy grande de hacer un documental acerca de todo ese camino que tuvo que transitar porque quería dejar un mensaje. Que tomemos lo que a ella le pasó como un ejemplo, para que no pasen más estas cosas”.

Las imágenes también dejan ver a Silvina Luna en pleno tratamiento, incluso durante intervenciones vinculadas a la diálisis, donde mostró las secuelas físicas que le dejó el procedimiento. Así, el documental promete ofrecer un testimonio crudo y directo sobre su experiencia, en línea con la voluntad que, según su entorno, la propia modelo había manifestado.

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