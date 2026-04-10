Fernando Burlando y el deseo de Silvina Luna sobre la serie de su vida: "Ella quería que quede registro"
En plena controversia por el estreno, el abogado explicó por qué la modelo consideraba fundamental dejar documentada su historia.
En medio de la expectativa que generó el anuncio de Perfecta: la voz de Silvina Luna, la serie documental que prepara Netflix y que verá la luz en 2027, Fernando Burlando se pronunció sobre el proyecto y aportó detalles clave sobre su origen.
La producción contará con material inédito registrado por la propia modelo antes de su fallecimiento, lo que despertó un fuerte debate público.
Consultado en Desayuno Americano por Pamela David acerca de si Silvina había expresado su intención de que ese contenido se hiciera público, el abogado fue contundente: “Creo que sí, que era uno de los deseos o voluntades de Silvina y no es que Ezequiel lo interpretó, fue manifiesto: ella quería a toda costa ir registrando, documentando situaciones porque sabía que este triste final iba a llegar, ella sabía que su vida iba a terminar producto de este tema”.
En paralelo, el letrado también hizo referencia al avance de la causa judicial por la muerte de la modelo, en la que Aníbal Lotocki aparece como principal imputado. “Venimos transitando un camino donde la Justicia entendió que esto no puede quedar impune”, sostuvo.
El tráiler de "Perfecta: la voz de Silvina Luna"
En las últimas horas, además, se conoció un adelanto del documental que muestra imágenes nunca antes vistas de las internaciones que atravesó la ex Gran Hermano en el tramo final de su vida. El material recupera registros personales que ella misma grabó durante su tratamiento, incluyendo momentos en terapia y sesiones de diálisis, que compartía con su entorno cercano.
La serie, producida por Netflix, se construye a partir de archivos, entrevistas y audios que dejó la modelo, y busca reconstruir en primera persona el proceso que atravesó. En el avance difundido en redes sociales, aparecen testimonios de su hermano, Ezequiel Luna, y de su amiga Bárbara Corvalán, quienes acompañaron de cerca su historia.
“Ella se empezó a grabar con su celular los momentos que iba al hospital, cuando hacía diálisis”, relató Ezequiel. Por su parte, Barbie destacó: “Tenía un deseo muy grande de hacer un documental acerca de todo ese camino que tuvo que transitar porque quería dejar un mensaje. Que tomemos lo que a ella le pasó como un ejemplo, para que no pasen más estas cosas”.
Las imágenes también dejan ver a Silvina Luna en pleno tratamiento, incluso durante intervenciones vinculadas a la diálisis, donde mostró las secuelas físicas que le dejó el procedimiento. Así, el documental promete ofrecer un testimonio crudo y directo sobre su experiencia, en línea con la voluntad que, según su entorno, la propia modelo había manifestado.
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