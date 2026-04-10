La importancia detrás de la fecha de estreno de "Moria", la serie de Moria Casán en Netflix
La plataforma confirmó que la historia de la One será publicada en el mes de agosto y muy cerca de una fecha especial para ella. Los detalles.
El universo del espectáculo argentino se prepara para uno de los lanzamientos más ambiciosos y esperados de los últimos tiempos. Netflix presentó oficialmente el primer adelanto y las imágenes exclusivas de "Moria", la serie de ficción que se sumerge en la fascinante y transgresora vida de Moria Casán. La producción no solo busca repasar su trayectoria, sino que se posiciona como un tributo a la mujer que redefinió la cultura popular en el país.
Un detalle fundamental de este anuncio es su valor simbólico en el calendario. La serie tendrá su estreno mundial el próximo 14 de agosto, una fecha elegida estratégicamente como antesala al 16 de agosto, día en que la diva celebrará sus 80 años. De esta manera, el lanzamiento funciona como un regalo conmemorativo que busca honrar su historia y su vigencia absoluta justo antes de este cambio de década tan significativo.
Bajo la dirección y los guiones de Javier Van de Couter, la serie propone una narrativa dinámica donde la propia Moria se posiciona como la "titiritera de su propia historia", alejándose de cualquier tono nostálgico para tomar las riendas de su ficción. La obra recorre su pasado, su presente e incluso se atreve a proyectar su futuro, reconstruyendo el proceso que la elevó a la categoría de mito.
Para interpretar las diversas facetas y épocas de Casán, la producción ha convocado a tres actrices de fuste que encarnarán a la diva en distintas etapas de su vida:
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Sofía Gala Castiglione: Su hija en la vida real, aportando una conexión emocional única.
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Griselda Siciliani: Aportando su versatilidad para capturar la esencia de la estrella.
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Cecilia Roth: Encargada de dar vida a los momentos de mayor madurez y consagración.
Más que una biografía: un homenaje cultural
Realizada íntegramente en Argentina por About Entertainment —la productora encabezada por Mercedes Reincke y Armando Bo—, la serie trasciende el formato de la biografía tradicional. No se limita a registrar su paso por el cine, las tablas del teatro de revista o los estudios de televisión, sino que profundiza en la psicología de una mujer que utilizó la transgresión como una herramienta fundamental de supervivencia.
La sinopsis oficial refuerza esta idea: "Moria no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina".
Con este estreno, Netflix promete una experiencia audiovisual que captura la lengua karateca, la vanguardia estética y la resiliencia de una figura que, a punto de cumplir 80 años, sigue demostrando que nadie puede contar su historia mejor que ella misma.
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