La importancia detrás de la fecha de estreno de "Moria", la serie de Moria Casán en Netflix

La sinopsis oficial refuerza esta idea: "Moria no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina".

Con este estreno, Netflix promete una experiencia audiovisual que captura la lengua karateca, la vanguardia estética y la resiliencia de una figura que, a punto de cumplir 80 años, sigue demostrando que nadie puede contar su historia mejor que ella misma.