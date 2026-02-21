Netflix: la serie polaca de tan solo 6 capítulos que no para de sumar reproducciones
Una tira acotada que es ideal para maratonear y meterse de lleno en una historia basada en hechos reales.
Con la llegada de la serie "Los niños de plomo", estamos ante una de las creaciones más impactantes de Netflix de los últimos tiempos. Por su crudo contenido, ya es una de las más vistas en el mundo.
Con un total de 6 capítulos, esta serie es ideal para maratonear y meterse de lleno en una historia basada en hechos reales.
La serie polaca está dirigida por Maciej Pieprzyca, cuenta con un reparto de lujo, liderado por la actriz Joanna Kulig, y fue estrenada el 11 de febrero de 2026 en el catálogo de Netflix.
De qué trata Niños de plomo
La serie cuenta la historia de una joven doctora, que se da cuenta que muchos de los niños que viven en las cercanías a una fábrica de fundición, están envenenados con plomo. La incansable médica expone su vida ante una pandemia infantil letal.
La producción que la rompe entre todas las series y películas, es una historia ficticia, inspirada en la historia real de la doctora Jolanta Wadowska-Król, quien reveló en la década de los 70, masivos casos de envenenamiento por plomo en niños que vivían en las inmediaciones de una fundición.
Reparto de Niños de plomo
- Joanna Kulig (Jolanta Wadowska-Król)
- Agata Kulesza (Krystyna Berger)
- Kinga Preis (Wiesawa Wilczek)
- Michal Zurawski (Hubert Niedziela)
- Marian Dziedziel (Jerzy Zietek)
- Zbigniew Zamachowski (Zdzislaw Grudzien)
- Sebastian Pawlak (Zbigniew Król)
- Grzegorz Przybyt (Alojz Sonntag)
Tráiler de Niños de plomo
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario