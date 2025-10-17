Furor por Ricardo Arjona: tras agotar 10 Movistar Arena, el guatemalteco sumó una nueva fecha
Las entradas para esta undécima fecha de su gira “Lo que el Seco no dijo” saldrán a la venta el lunes 20 de octubre. Enterate todo acá.
El entusiasmo por la llegada de Ricardo Arjona a la Argentina sigue siendo desbordante. Tras venderse en tiempo récord los tickets de diez conciertos en el Movistar Arena, el artista anunció una nueva fecha: el 8 de mayo de 2026, ampliando así la lista de presentaciones en Buenos Aires.
Las entradas para esta función adicional estarán disponibles desde el lunes 20 de octubre a las 16:00hs y podrán adquirirse únicamente a través de la web oficial del estadio.
Con esta incorporación, los fanáticos argentinos tendrán una oportunidad más para ver en vivo a Arjona, después de que se agotaran las localidades de los shows programados para el 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo de 2026.
Este nuevo récord se produce en un momento de éxito internacional para el cantautor, quien recientemente colmó dos funciones en el icónico Madison Square Garden de Nueva York y llevó a cabo 23 conciertos en el Teatro Nacional de Guatemala.
El regreso de Arjona a Buenos Aires, con producción de Fenix Entertainment, se anticipa como un espectáculo imponente que combinará un repaso por sus grandes clásicos con la presentación de las canciones de su próximo disco, "LO QUE EL SECO NO DIJO", consolidando así su lugar como uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de la actualidad.
