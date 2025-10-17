Furor por Ricardo Arjona: tras agotar 10 Movistar Arena, el guatemalteco sumó una nueva fecha

Este nuevo récord se produce en un momento de éxito internacional para el cantautor, quien recientemente colmó dos funciones en el icónico Madison Square Garden de Nueva York y llevó a cabo 23 conciertos en el Teatro Nacional de Guatemala.

El regreso de Arjona a Buenos Aires, con producción de Fenix Entertainment, se anticipa como un espectáculo imponente que combinará un repaso por sus grandes clásicos con la presentación de las canciones de su próximo disco, "LO QUE EL SECO NO DIJO", consolidando así su lugar como uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de la actualidad.