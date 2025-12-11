Furor por Rosalía: sumó un cuarto show en el Movistar Arena

La serie de recitales coloca a Rosalía entre los nombres internacionales con mayor capacidad de convocatoria en Buenos Aires. El Movistar Arena, que ya la recibió en otras oportunidades con gran éxito, volverá a ser el epicentro del encuentro entre la artista y su numeroso público local. La multiplicación de funciones también refleja el lazo que la catalana consolidó con los fans argentinos, que siguen de cerca cada uno de sus movimientos desde sus primeras visitas.