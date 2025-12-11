Furor por Rosalía: sumó un cuarto show en el Movistar Arena
La artista española arrasó en ventas y agregó otra función ante la demanda imparable.
Rosalía desató una verdadera euforia entre sus seguidores argentinos. Lo que empezó como dos fechas pautadas para agosto de 2026 terminó convirtiéndose en una seguidilla histórica de presentaciones en el Movistar Arena, luego de que la demanda superara cualquier previsión. En cuestión de minutos, la preventa y la venta general agotaron localidades, impulsando primero la incorporación de una tercera fecha y, finalmente, la confirmación de un cuarto show el 6 de agosto.
El furor acompaña el desembarco del LUX Tour 2026, la gira con la que la cantante presenta su nuevo trabajo, un proyecto señalado como uno de los más ambiciosos de su carrera y respaldado por una puesta escénica de gran despliegue. Con decenas de conciertos programados alrededor del mundo, el impacto en Argentina fue inmediato: filas virtuales interminables, colapso de sistemas y miles de fans intentando asegurar su entrada.
La serie de recitales coloca a Rosalía entre los nombres internacionales con mayor capacidad de convocatoria en Buenos Aires. El Movistar Arena, que ya la recibió en otras oportunidades con gran éxito, volverá a ser el epicentro del encuentro entre la artista y su numeroso público local. La multiplicación de funciones también refleja el lazo que la catalana consolidó con los fans argentinos, que siguen de cerca cada uno de sus movimientos desde sus primeras visitas.
Con cuatro noches confirmadas para agosto de 2026, la expectativa es enorme. La llegada de Rosalía promete convertirse en uno de los eventos musicales más destacados del año, con un nivel de repercusión que no suele alcanzarse incluso entre artistas de renombre global.
