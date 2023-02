La opinión de un psicólogo: "En Gran Hermano son personas bobas, manipulables"

Tras afirmar que “una personalidad demasiado débil no es funcional a un reality, pero una personalidad demasiado fuerte no es lo suficientemente manipulable”, afirmó que “en el reality no hay ninguna personalidad fuerte”.

“En el reality la verdadera enemiga es la producción, es la que pone los obstáculos, te pone y te saca de acuerdo a sus propios intereses, les chupa un huevo quién es buen jugador, lo único que les importa es el pico de rating. Y ahí es donde manipulan todo”, sostuvo.

En esta línea explicó que “los participantes del reality son personas bobas, siempre con la opción de irse. El encierro y el clima de conflicto es lo que genera el contenido”, a lo que añadió: “El reality no se puede producir concretamente; es decir, no podés darles órdenes, pero podés generar los climas de conflictos. En otra época una de las formas de generar conflictos era el alcohol, hoy no se hace”, expresó.

Y ejemplificó sus dichos con Walter Santiago, conocido como Alfa, recientemente expulsado de la casa: “Alfa tiene 60 años y todavía no terminó de formar su personalidad, no es estable. Una personalidad fuerte es crítica consigo misma, con los demás, sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, es asertivo, y ninguno de los personajes que están en el reality son así”, sentenció.

Finalmente, aseveró que “la fama de Gran Hermano es efímera, salvo que el participante tenga algo para vender, un producto, como lo fue Silvina Luna, Pamela David, Gastón Trezeguet… Acordate que en un año nadie se acuerda de Alfa”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa:

