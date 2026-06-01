HBO Max: las tres series destacadas de la plataforma que están siendo un éxito

Reparto de la serie The Office

Steve Carell

Jenna Fischer

John Krasinski

Leslie David Baker

Brian Baumgartner

Angela Kinsey

De qué trata Hacks y reparto

Hacks es una serie comedia que sigue la historia de Deborah Vance, una cómica de Las Vegas cuya audiencia ha tenido días mejores cuando era más joven.

Pero cuando ve amenazado su trabajo y su ego, accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos.

Aunque ella tampoco está muy entusiasmada con esta reunión, ya que Vance cree que no es nadie importante en este mundo.

Premios Emmy: 12.

Reparto de la serie Hacks

Jean Smart

Hannah Einbinder

Carl Clemons-Hopkins

Paul W. Downs

Megan Stalter

De qué trata Veep y reparto

La serie Veep sigue los intentos de Meyer y su equipo por dejar un legado duradero y no doblegarse ante las presiones y juegos políticos que caracterizan a Washington.Jula Louis-Dreyfus es una experta en comedia televisiva donde las haya.

Premios Emmy: 9.

Reparto de la serie Veep

Julia Louis-Dreyfus

Tony Hale

Anna Chlumsky

Reid Scott

Timothy Simons