HBO Max: las tres series destacadas de la plataforma que están siendo un éxito
Un extenso catálogo de opciones muchas de ellas muy premiadas que quedaron en la historia como las más vistas.
HBO Max tiene un extenso catálogo de series muchas de ellas muy premiadas que quedaron en la historia. Si estás buscando opciones para maratonear dentro de las más vistas están The Office, Hacks y Veep.
The Office sigue el día a día en la vida de unos excéntricos trabajadores de la empresa Dunder Mifflin, de forma fresca y divertida, y con apariencia de pseudo-documental.
El serio pero despistadísimo director Michael Scott se considera un magnífico jefe y mentor, pero realmente inspira más críticas y risas a sus empleados que respeto. Ryan Howard es un becario recién llegado y a través de cuyos ojos conoceremos a los distintos trabajadores de Dunder Mifflin.
Premios Emmy: 5.
Reparto de la serie The Office
- Steve Carell
- Jenna Fischer
- John Krasinski
- Leslie David Baker
- Brian Baumgartner
- Angela Kinsey
De qué trata Hacks y reparto
Hacks es una serie comedia que sigue la historia de Deborah Vance, una cómica de Las Vegas cuya audiencia ha tenido días mejores cuando era más joven.
Pero cuando ve amenazado su trabajo y su ego, accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos.
Aunque ella tampoco está muy entusiasmada con esta reunión, ya que Vance cree que no es nadie importante en este mundo.
Premios Emmy: 12.
Reparto de la serie Hacks
- Jean Smart
- Hannah Einbinder
- Carl Clemons-Hopkins
- Paul W. Downs
- Megan Stalter
De qué trata Veep y reparto
La serie Veep sigue los intentos de Meyer y su equipo por dejar un legado duradero y no doblegarse ante las presiones y juegos políticos que caracterizan a Washington.Jula Louis-Dreyfus es una experta en comedia televisiva donde las haya.
Premios Emmy: 9.
Reparto de la serie Veep
- Julia Louis-Dreyfus
- Tony Hale
- Anna Chlumsky
- Reid Scott
- Timothy Simons
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