Alta expectativa: Luck Ra prepara su homenaje a Messi con una canción mundialista

El adelanto permitió conocer algunos fragmentos de la composición. En los primeros versos, el artista apuesta por una sonoridad cercana al tango para describir la admiración que genera Messi. “Hablan de amor, pero nadie sabe lo que es sentir así. Un corazón que late al ritmo de gambetas y goles para sobrevivir”, se escucha en una de las estrofas iniciales.

Más adelante, el tema incorpora el clásico ritmo del cuarteto y profundiza en la figura del astro rosarino: “Si alguien habla de pasión, sólo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre. Y aunque a muchos les duela, bien por dentro todos saben que eso es lo que corresponde”. La expectativa por conocer la canción completa creció todavía más porque el artista no brindó detalles sobre su fecha de estreno ni sobre el título que llevará la obra.

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Días antes del anuncio, Luck Ra ya había anticipado que preparaba una sorpresa especial mediante una cuenta regresiva en sus redes sociales. Junto a una imagen de Messi, escribió: “El anuncio más especial de mi vida, dedicado a mi ídolo y al de todo un país”.

Mientras continúa disfrutando de los premios obtenidos recientemente por su álbum Qué sed y por la canción Tu misterioso alguien (cuarteto) junto a Miranda!, Luck Ra suma un nuevo desafío artístico. Esta vez, con una producción atravesada por la pasión futbolera y el sentimiento nacional, busca rendir homenaje al jugador más importante de la historia reciente del deporte argentino y acompañar con música la ilusión mundialista de millones de hinchas.