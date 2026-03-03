Quién es el primer líder de la semana de Gran Hermano Generación Dorada y qué beneficios tiene
Tras una prueba clave que volvió a tensionar la convivencia, un participante se quedó con todos los beneficios. Qué decisiones tomó.
La competencia en Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo con la consagración del líder semanal, un rol determinante que no solo otorga inmunidad sino también poder de decisión sobre la placa de nominados. En una prueba que fue por azar e intuición, un participante logró imponerse frente a sus compañeros y se aseguró, al menos por unos días, un lugar protegido dentro de la casa.
Como es habitual en esta etapa del juego, el liderazgo no solo representa un beneficio individual, sino que altera por completo el mapa de alianzas. Desde ahora, todas las miradas apuntan a sus próximos movimientos: modificará la placa y cómo administrará el peso de tener en sus manos el destino de uno de sus compañeros.
En un contexto donde cada decisión genera sospechas y cualquier gesto puede interpretarse como una traición, el nuevo líder deberá moverse con cautela. La casa está más dividida que nunca y este triunfo podría fortalecer su grupo o convertirlo en el próximo gran objetivo cuando pierda la inmunidad.
Quién es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano
Por ser la primera prueba del líder, en esta oportunidad el beneficiado se eligió al azar. Los participantes tuvieron que pinchar globos, que adentro contenían nombres y el que salía, quedaba fuera de juego.
Al llegar al final, quedaron Brian Sarmiento y Franco Poggio, la que definió fue Lolo Poggio, que al pinchar su globo obtuvo un papel con el nombre del ex futbolista.
De esta manera, el novio de Lizardo Ponce obtuvo el liderazgo, los beneficios y será el encargado de modificar la gala de nominación de este miércoles, que será más que picante, ya que lo jugadores deberán enfrentar la placa planta, lo que hará que el juego sume un condimento picante durante la segunda semana de aislamiento.
A quién mandó a placa el líder de Gran Hermano
En su primer liderazgo, Franco decidió fulminar a Juanicar, ya que considera que no está jugando y merece estar en la placa de esta semana para que la gente defina su continuidad en la casa.
A quién le anuló los votos el líder de Gran Hermano
Otro de los beneficios que tuvo el líder fue el de dejar sin la posibilidad de nominar a otro de sus compañeros. Si bien no dio claros motivos, Franco decidió que Eduardo no participe de la gala de este miércoles.
