Quién es el primer líder de la semana de Gran Hermano Generación Dorada y qué beneficios tiene

De esta manera, el novio de Lizardo Ponce obtuvo el liderazgo, los beneficios y será el encargado de modificar la gala de nominación de este miércoles, que será más que picante, ya que lo jugadores deberán enfrentar la placa planta, lo que hará que el juego sume un condimento picante durante la segunda semana de aislamiento.

image

A quién mandó a placa el líder de Gran Hermano

En su primer liderazgo, Franco decidió fulminar a Juanicar, ya que considera que no está jugando y merece estar en la placa de esta semana para que la gente defina su continuidad en la casa.

A quién le anuló los votos el líder de Gran Hermano

Otro de los beneficios que tuvo el líder fue el de dejar sin la posibilidad de nominar a otro de sus compañeros. Si bien no dio claros motivos, Franco decidió que Eduardo no participe de la gala de este miércoles.