Tras la pérdida de su nieta, Cris Morena cumplió 69 años: los mensajes de artistas y colegas
En medio del dolor por la muerte de Mila, la productora fue homenajeada de manera virtual con sentidos mensajes que recibió en redes sociales.
Cris Morena cumplió 69 años en un contexto particularmente sensible, marcado por la reciente pérdida de su nieta Mila Yankelevich, de tan solo 8 años, quien falleció hace menos de un mes en un trágico accidente náutico en Miami.
A pesar del profundo dolor personal, la reconocida productora y creadora de éxitos como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta, fue homenajeada con una ola de saludos y mensajes de amor, tanto de colegas como de seguidores. Las redes sociales se inundaron de muestras de afecto, admiración y gratitud hacia una figura clave en la historia de la televisión argentina.
Lali Espósito fue una de las primeras en dedicarle unas palabras públicas, a través de una historia de Instagram: “Hoy celebramos tu vida, tu fuerza y espíritu. Tu obra tan enorme. Tu existencia”, escribió la actriz y cantante, quien dio sus primeros pasos profesionales de la mano de Morena.
El perfil oficial de Erreway, la banda nacida del fenómeno Rebelde Way, compartió una publicación con imágenes del pasado y del presente, acompañadas de un mensaje con tono espiritual: “¡Feliz cumpleaños! Guerrera de la luz, por sobre todas las cosas, que no te falte amor”.
Por su parte, Agustina Cherri publicó un collage de fotos junto a Cris —una de su infancia y otra actual— tomadas de la mano, con una emotiva frase: “Ayer... Hoy... Y para siempre”, reafirmando el lazo afectivo que las une más allá del tiempo y las circunstancias.
Las muestras de cariño también llegaron desde Margarita, el proyecto más reciente de la productora, que compartió un video donde se la ve recibiendo flores y cálidas palabras de su equipo. En los comentarios, Cris respondió con un mensaje lleno de amor: “Los amo siempre. Gracias por hacerme tan feliz”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario