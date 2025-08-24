Tras la pérdida de su nieta, Cris Morena cumplió 69 años: los mensajes de artistas y colegas

A pesar del profundo dolor personal, la reconocida productora y creadora de éxitos como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta, fue homenajeada con una ola de saludos y mensajes de amor, tanto de colegas como de seguidores. Las redes sociales se inundaron de muestras de afecto, admiración y gratitud hacia una figura clave en la historia de la televisión argentina.