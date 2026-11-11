Ganó $9.200.000 en Ahora Caigo y la reacción de Darío Barassi sorprendió a todos

La reacción de Darío Barassi tras el premio millonario

Como suele suceder en el ciclo, Barassi se acercó a felicitar al participante y compartió la alegría por el logro. Sin embargo, cuando llegó el momento de confirmar el monto que acababa de ganar, el conductor lanzó un comentario que provocó carcajadas. "¡Nueve millones doscientos! Nosotros nos queremos matar porque no tenemos la plata para dársela", expresó entre risas, en referencia a los $9.200.000 que Alejandro había conseguido.