Ganó $9.200.000 en Ahora Caigo y la reacción de Darío Barassi sorprendió a todos
Alejandro superó el desafío final del programa de El Trece y se llevó un premio millonario. El conductor no pudo ocultar su sorpresa y protagonizó un divertido momento en el estudio.
Un participante de Ahora Caigo se convirtió en el nuevo ganador de un premio millonario y protagonizó uno de los momentos más destacados del programa que conduce Darío Barassi por la pantalla de El Trece. Alejandro logró completar el desafío final y se llevó $9.200.000, aunque la reacción del conductor terminó robándose buena parte de la atención.
El participante debía responder correctamente diez consignas en apenas dos minutos para quedarse con el premio. Con concentración y rapidez, fue resolviendo las distintas definiciones y consiguió completar el desafío antes de que se terminara el tiempo.
Entre las palabras que tuvo que descubrir aparecieron algunas particularmente difíciles, como "onicomicosis", "plusvalía", "agrimensura" y "desmantelar". Alejandro fue administrando los segundos y dejó algunas respuestas pendientes para regresar sobre ellas más adelante.
La última consigna también fue decisiva: debía encontrar un sinónimo de "desapercibido". Sin dudarlo, respondió "inadvertido" y completó las diez respuestas correctamente. Inmediatamente, el estudio estalló en aplausos y festejos.
La reacción de Darío Barassi tras el premio millonario
Como suele suceder en el ciclo, Barassi se acercó a felicitar al participante y compartió la alegría por el logro. Sin embargo, cuando llegó el momento de confirmar el monto que acababa de ganar, el conductor lanzó un comentario que provocó carcajadas. "¡Nueve millones doscientos! Nosotros nos queremos matar porque no tenemos la plata para dársela", expresó entre risas, en referencia a los $9.200.000 que Alejandro había conseguido.
Lejos de terminar ahí, Barassi incluso bromeó con la posibilidad de encontrar una alternativa para afrontar el pago. "Vamos a pensar un plan de cuotas, ¿no, Luli?", lanzó, antes de aclarar que el participante recibiría la totalidad del premio: "Pero la plata te la vamos a dar".
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