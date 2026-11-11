Murió Stacy Keach, actor de "Prison Break" y "Mike Hammer"

La triste novedad fue confirmada por el medio especializado Variety a través de un comunicado emitido por su esposa, Malgosia Tomassi. En el escrito, la mujer detalló los motivos del deceso al señalar: “Stacey murió tras una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca”. Asimismo, Tomassi dedicó unas emotivas palabras para honrar la trayectoria y la calidad humana de quien fuera su compañero de vida: “No solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia”, añadiendo con profundo pesar: “Su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre”.