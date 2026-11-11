Murió Stacy Keach, actor de "Prison Break" y "Mike Hammer"
El actor de 85 años vivía desde hace décadas en Polonia y cosechó, durante años, una larga trayectoria en cine, series y televisión. Los detalles de su fallecimiento.
El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento del reconocido actor estadounidense Stacy Keach a los 85 años. El emblemático artista, que alcanzó la cima de la popularidad televisiva al personificar al rudo detective en la remake ochentera de la serie policial "Mike Hammer", falleció en su residencia de Magdalenka, Polonia, país en el que se encontraba radicado desde hacía más de una década.
La triste novedad fue confirmada por el medio especializado Variety a través de un comunicado emitido por su esposa, Malgosia Tomassi. En el escrito, la mujer detalló los motivos del deceso al señalar: “Stacey murió tras una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca”. Asimismo, Tomassi dedicó unas emotivas palabras para honrar la trayectoria y la calidad humana de quien fuera su compañero de vida: “No solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia”, añadiendo con profundo pesar: “Su partida deja un vacío inmenso en nuestras vidas. Pero su espíritu extraordinario, su voz inolvidable y el amor que nos brindó con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre”.
Nacido el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Keach construyó una variada y prolífica carrera artística que se mantuvo activa hasta sus ochenta años de edad. Tras egresar de la Universidad de California en Berkeley en 1963 y perfeccionarse académicamente en la Yale School of Drama y en la London Academy of Music and Dramatic Art, el intérprete demostró una versatilidad única para encarnar tanto a villanos implacables en películas de acción como a héroes clásicos. Su trayectoria incluyó destacadas labores en el teatro —donde obtuvo el premio Helen Hayes en 2010 por interpretar "El Rey Lear" para la Shakespeare Theater Co.— y participaciones en recordadas producciones como "El legado de Bourne", "Prison Break" —ficción donde compuso al director de la penitenciaría— y su reciente trabajo de 2025 en la película "Jay Kelly", donde encarnó al padre del personaje de George Clooney.
A lo largo de los años, su inconfundible impronta actoral quedó estampada en una extensísima lista de éxitos cinematográficos y televisivos entre los que figuran "Nebraska", "Two and a Half Men", "Ray Donovan", "Los Simpson", "Blue Bloods", "The Black List", "Fat City", "The Long Riders", "Sin City: A Dame to Kill For", "E.R. Emergencias", "Will & Grace", "Anger Management", "Brooklyn Nine-Nine" y "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales". Sin embargo, el pico máximo de fama masiva lo alcanzó con "The New Mike Hammer", el exitoso reboot emitido entre 1984 y 1987 que volvió a interpretar en un telefilm posterior y en una secuela producida a finales de la década del 90.
Pese al éxito profesional, el artista atravesó un momento dramático en 1984 cuando fue detenido en Inglaterra tras intentar ingresar cocaína oculta en su equipaje. Por aquel episodio derivado de sus adicciones, Keach fue condenado por contrabando y debió cumplir una pena de seis meses de prisión efectiva, hito que el propio actor definió en reiteradas oportunidades como la etapa más oscura y difícil de toda su existencia.
Aquella dura experiencia en la cárcel británica marcó un punto de inflexión definitivo en su lucha personal contra las sustancias. Tras recuperar la libertad, el actor reflexiónó sobre su proceso de rehabilitación en una reveladora entrevista concedida a Los Angeles Times, donde dejó una sentida enseñanza al declarar: “No hay mayor prisión que la de depender de una sustancia química para la propia existencia. La libertad de la dependencia de las drogas es una de las libertades más preciadas que tenemos, y debe ser un legado de amor para nuestros hijos y también para los hijos de nuestros hijos”.
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