La emoción del Gato Sylvestre durante la llegada del papa León XIV a Luján
Durante la transmisión en vivo de Radio 10, el periodista se quebró al hablar de su experiencia compartiendo con la gente que fue a Luján a esperar al sumo pontífice.
La llegada del papa León XIV a la Basílica de Luján desencadenó una jornada repleta de fe, fervor popular y una marcada carga emotiva en las inmediaciones del emblemático santuario bonaerense. En medio de la multitudinaria concentración de fieles que copó la plaza principal a la espera de la ceremonia religiosa, el reconocido periodista Gustavo "Gato" Sylvestre no pudo ocultar su emoción al transmitir en vivo y describir el clima de devoción que se vive en las calles de la ciudad de la fe.
El conductor televisivo y radial se refirió a las expectativas iniciales y a las conversaciones que mantuvo en las horas previas con las principales autoridades provinciales y municipales respecto a las inclemencias climáticas que amenazaban la jornada. Sobre ese punto, Sylvestre reveló las palabras de aliento y confianza que les transmitió a los mandatarios locales al señalar: “Ayer cuando estaba el intendente con Axel tenían un poco de temor por el tiempo, por la lluvia. Yo les dije que no tengan temor, que esto va a explotar porque no solamente convoca el papa, convoca la virgen de Luján”.
Asimismo, el comunicador enfatizó el carácter profundamente federal que adquirió la movilización hacia el santuario mariano, destacando el incansable esfuerzo de las miles de familias y contingentes que viajaron miles de kilómetros desde diversos rincones de la Argentina para presenciar la misa y obtener la bendición del Pontífice. La postal de los pañuelos, las banderas provinciales y los cánticos religiosos inundó los accesos a la Basílica desde las primeras horas de la madrugada.
Al describir el panorama tras recorrer las inmediaciones del templo y dialogar con los asistentes, el periodista remarcó la enorme magnitud de la convocatoria que congregó a delegaciones de todo el territorio nacional. Con visible voz quebrada y conmovido por el impacto del paisaje humano, Sylvestre concluyó sobre la marea de fieles: “Hay delegaciones de Jujuy, de Salta, de Tucumán. Ayer cuando caminábamos y recorríamos, de todo el país ha venido gente. Es muy emocionante”.
Por otro lado, Sylvestre también se mostró emocionado cuando León XIV pasó con el papa móvil por al lado del espacio donde estaban transmitiendo en vivo: "Está al lado nuestro, ahí está", dijo el conductor y sumó: "Bendice ahí, está saludando, ahí pasó. Qué lindo, que emoción".
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