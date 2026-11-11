La emoción del Gato Sylvestre durante la llegada del papa León XIV a Luján

El conductor televisivo y radial se refirió a las expectativas iniciales y a las conversaciones que mantuvo en las horas previas con las principales autoridades provinciales y municipales respecto a las inclemencias climáticas que amenazaban la jornada. Sobre ese punto, Sylvestre reveló las palabras de aliento y confianza que les transmitió a los mandatarios locales al señalar: “Ayer cuando estaba el intendente con Axel tenían un poco de temor por el tiempo, por la lluvia. Yo les dije que no tengan temor, que esto va a explotar porque no solamente convoca el papa, convoca la virgen de Luján”.