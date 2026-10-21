Ganó $9.600.000 en el programa que conduce Darío Barassi y la reacción de su mamá emocionó a todos
Pablo se quedó con el premio mayor del programa que conduce Darío Barassi en eltrece. Su mamá rompió en llanto desde la tribuna y protagonizó un conmovedor abrazo con el ganador.
Un participante de Ahora Caigo vivió una noche inolvidable al ganar $9.600.000 en el juego final del programa conducido por Darío Barassi. Sin embargo, más allá del premio millonario, el momento que terminó por conmover a todos fue la reacción de su mamá, quien no pudo contener las lágrimas al verlo consagrarse ganador.
Pablo llegó a la instancia decisiva como líder, después de demostrar un destacado desempeño durante toda la emisión. Antes de comenzar la ronda final, Barassi le transmitió confianza y se mostró convencido de sus posibilidades: “Lo vas a ganar”, le anticipó.
Aunque algunas preguntas le resultaron más complicadas de lo esperado, el participante logró superar los obstáculos y acertar la última respuesta para quedarse con el pozo acumulado de casi 10 millones de pesos.
La emoción de su mamá en Ahora Caigo
Mientras Pablo celebraba su victoria en el centro del estudio, su mamá seguía cada instante desde la tribuna. Apenas se confirmó el resultado, la mujer rompió en llanto, visiblemente emocionada por el logro de su hijo. Al advertir lo que estaba ocurriendo, el ganador reaccionó con humor y lanzó una frase que desató sonrisas en el estudio: “Alguien que contenga a mi vieja”.
La escena conmovió a Barassi, quien invitó a la mujer a acercarse para abrazar al flamante ganador. Madre e hijo se fundieron en un abrazo cargado de emoción, en uno de los momentos más entrañables de la emisión. Antes de cerrar el encuentro, Pablo dejó una frase que resumió el significado de aquel instante y el lugar fundamental que ocupa su mamá en su vida: “Gracias a ella estoy acá”.
Así, la victoria en Ahora Caigo no solo le permitió llevarse un importante premio económico, sino que también quedó marcada por una escena familiar que trascendió la competencia y se convirtió en el momento más emotivo de la noche.
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