Ganó $9.600.000 en el programa que conduce Darío Barassi y la reacción de su mamá emocionó a todos

La escena conmovió a Barassi, quien invitó a la mujer a acercarse para abrazar al flamante ganador. Madre e hijo se fundieron en un abrazo cargado de emoción, en uno de los momentos más entrañables de la emisión. Antes de cerrar el encuentro, Pablo dejó una frase que resumió el significado de aquel instante y el lugar fundamental que ocupa su mamá en su vida: “Gracias a ella estoy acá”.