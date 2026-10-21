Luck Ra se llevó un susto en MasterChef Celebrity: qué le pasó mientras cocinaba
El cantante vivió un imprevisto durante la preparación de una receta y sorprendió a sus compañeros cuando el agua caliente le saltó por todos lados.
Luck Ra protagonizó un momento de tensión en MasterChef Celebrity cuando un imprevisto mientras cocinaba lo tomó por sorpresa y generó preocupación entre sus compañeros. El cantante cordobés preparaba una receta con pastas rellenas de cabutia cuando el agua caliente le saltó por todos lados y provocó un susto en plena competencia.
El episodio ocurrió durante la emisión del martes 20 de octubre, en una jornada en la que los participantes debían demostrar su destreza culinaria frente a las exigencias del jurado. En medio de la preparación, Damián Betular le advirtió a Luck Ra que debía retirar parte del agua de la olla para evitar inconvenientes con la cocción.
Sin embargo, segundos después, el líquido terminó salpicando por todos lados y tomó por sorpresa al artista, que reaccionó con un grito ante la inesperada situación. El incidente alteró por un instante la dinámica de la cocina y generó inquietud entre quienes se encontraban cerca.
"Me saltó el agua por todos lados", explicó Luck Ra al referirse al episodio, que tuvo lugar en pleno fragor de la competencia. La escena sumó un momento de zozobra a una prueba en la que los participantes deben lidiar no solo con la presión del tiempo, sino también con los avatares propios de la cocina.
Tras el susto, sus compañeros se acercaron para comprobar que estuviera bien. Según la información difundida sobre el episodio, no se confirmaron lesiones de gravedad, por lo que el incidente quedó retratado como un imprevisto que generó inquietud durante la competencia.
Así, Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena de MasterChef Celebrity, esta vez por un episodio fortuito que interrumpió momentáneamente su preparación y despertó curiosidad sobre lo ocurrido en la cocina más famosa de la televisión.
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