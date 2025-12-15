Netflix: la película romántica que es un éxito desde que se estrenó en la plataforma
Protagonizada por Álvaro Cervantes y estrenada en el 2023, este film español es uno de los grandes éxitos del 2025. Los detalles en la nota.
Netflix presenta un catálogo repleto de éxitos cargados de tensión y dramatismo, aunque son pocas las historias que logran destacarse en la plataforma. Durante el último tiempo, aquellas películas o series con historias de amor, drama y suspenso son las que conquistaron el corazón de los espectadores.
“Eres tú” es una comedia romántica española que, gracias a su trama y elenco de primer nivel, se posicionó como una de los grandes éxitos de este 2025. Estrenada en 2023, este film se convirtió en una opción muy elegida por quienes buscan una historia diferente dentro de Netflix.
Con Álvaro Cervantes como protagonista y bajo la dirección de Alauda Ruiz de Azúa, esta producción fue ganando espacio entre los títulos más reproducidos de la plataforma, a tal punto que se metió dentro del Top 10.
De qué trata "Eres tú"
Javier es un hombre común con una habilidad fuera de lo normal: apenas besa a alguien por primera vez, puede ver cómo evolucionará esa historia amorosa. Lejos de ser una ventaja, ese poder termina jugándole en contra, ya que le impide entregarse al momento.
Todo cambia cuando aparece Lucía, una mujer que pone en jaque su don. El problema es que ella no está disponible: es la novia de su amigo más cercano. A partir de ese cruce incómodo, la historia se adentra en un conflicto donde los sentimientos chocan con la lealtad y ambos deben tomar una decisión rápida sin lastimar a terceros.
Reparto de "Eres tú"
- Álvaro Cervantes como Javier
- Silvia Alonso como Lucía
- Gorka Otxoa como Roberto
- Susana Abaitua como Ariana
- Pilar Castro como Sonsoles Durán
- Fabia Castro como Esther
- Lara Oliete como Carla
- Ninton Sánchez como Simón
- Paula Muñoz como Berta
- Elisabeth Larena como Silvia
