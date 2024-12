Gastón Trezeguet liquidó a Renato en el debate de Gran Hermano: "Soberbia y delirio"

trezeguet renato gh

El exparticipante del reality y panelista no dudó en expresar su opinión sobre la actitud de Renato durante su estadía en la casa. "Envidio tu autoestima, porque que seas lindo no te hace dueño de la verdad, ni egocéntrico, ni el mejor jugador, ni justifica cualquiera de las actitudes que tomaste dentro de la casa. Si le tuviera que poner un título a tu estadía, le pondría: ‘soberbia y delirio’", sentenció Gastón, haciendo alusión a lo que considera un exceso de confianza por parte del participante.

Además, Trezeguet añadió: "Se notaba que hablabas desde un lugar de conocimiento absoluto, de una verdad sin fundamentos. Nadie se metió contigo, Renato". Estas palabras reflejan su descontento con la actitud que el joven adoptó en el juego, una postura que, según el panelista, habría sido la principal razón de su eliminación.

La defensa de Renato, el segundo eliminado

Ante las críticas, Renato respondió intentando justificar su comportamiento. "No, era yo en mi versión protectora. Como buen geminiano, soy muy bueno, pero cuando se meten con los míos... Es cierto, me lo tomé personal, no les voy a mentir. Fue un error. Me persiguieron fantasmas del pasado, soy muy protector de los que considero cercanos. Ese es mi criterio: miro a una persona a los ojos y sé si es noble".

La participación de Renato dejó un sabor agridulce entre los televidentes. Mientras algunos destacaron su carisma, muchos cuestionaron su arrogancia y las decisiones que tomó dentro del juego. Este contraste se reflejó en el resultado de la votación, que mostró un contundente rechazo por parte de la audiencia.