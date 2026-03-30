Gastón Trezeguet liquidó a Tamara Paganini por su ingreso a Gran Hermano: "¿Va a devolver toda la plata?”
A 25 años del primer reality en Argentina, el ingreso de la ex participante genera sorpresa y fuertes críticas.
A más de dos décadas del debut de Gran Hermano en la televisión argentina, uno de los nombres más recordados de aquella primera edición vuelve a estar en el centro de la escena. Se trata de Tamara Paganini, quien supo convertirse en una de las figuras más queridas del público tras permanecer 112 días dentro de la casa y consolidarse como una de las favoritas del certamen.
Sin embargo, lo que parecía ser un salto a la fama soñado terminó transformándose en una experiencia difícil fuera de las cámaras. Tras su salida, Paganini denunció haber atravesado situaciones complejas vinculadas a su contrato con el canal y la productora, asegurando que no se contempló su bienestar emocional ni su libertad personal. Estas diferencias derivaron en un extenso conflicto judicial que se prolongó durante más de diez años.
En ese contexto, generó sorpresa el reciente anuncio de Santiago del Moro, quien confirmó que Paganini volverá a ingresar a la casa en reemplazo de Mavinga. La noticia no solo impactó a los seguidores del programa, sino también a algunos de sus excompañeros, que no tardaron en manifestar su opinión.
Uno de los más críticos fue Gastón Trezeguet, quien reaccionó con dureza en redes sociales. "Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano. Digo, sería lo más justo ¿No?", escribió indignado.
Lejos de quedarse ahí, el panelista redobló la apuesta al compartir un comentario que apuntaba directamente contra Paganini, en el que se la acusaba de haber "mordido la mano" del mismo formato que la llevó a la fama. Así, su regreso no solo promete movimiento dentro de la casa, sino también una fuerte repercusión fuera de ella.
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