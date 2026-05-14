Daniela de Lucía habló de su paso por Gran Hermano y reconoció: "La casa te come la cabeza"

Además, Daniela explicó cómo afecta el aislamiento dentro del reality y el impacto emocional que genera la convivencia permanente. “Vos ahí sentís que lo das todo, pero es una casa que te come la cabeza todo el tiempo. A veces te encerrás tanto en la cabeza que te falta acción”, reflexionó.

Sobre el final, dejó una conclusión sobre lo que aprendió durante su paso por el programa. “Creés que siempre tenés más tiempo. En la vida real el momento es ahora, pero en la casa más todavía, porque vas en x3”, afirmó.

Embed - Dani cuenta su paso por la casa y habla en vivo con la mamá de Emanuel | #ALaBarbarossa

Así fue la eliminación de Daniela De Lucía

La participante abandonó la casa en la semana 11 luego de perder un versus frente a Danelik Galazán en una placa negativa y oculta, una modalidad que mantuvo en vilo a los jugadores hasta el último momento.

Tras escuchar la decisión anunciada por Santiago del Moro, Daniela abrazó a sus compañeros y se mostró emocionada al despedirse. "Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a cumplir el sueño de ser la analista de GH", dijo antes de abandonar la casa.

Antes de su salida, Gran Hermano también le dedicó unas palabras especiales: "Quiero destacar tu educación tu respeto y fue un gustazo tenerte en esta casa".

Mientras cruzaba la puerta, la ex participante se despidió cantando junto al resto de los jugadores “Un velero llamado libertad”, el clásico tema de José Luis Perales.