Daniela de Lucía habló de su paso por Gran Hermano y reconoció: "La casa te come la cabeza"
La exparticipante visitó A la Barbarossa (Telefe) y contó qué cree que le jugó en contra dentro del reality.
Luego de quedar eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, Daniela De Lucía visitó el programa A la Barbarossa y habló abiertamente sobre cómo vivió su experiencia dentro del reality. La ex participante hizo una autocrítica de su juego y reconoció qué cree que le faltó para avanzar más en la competencia. Daniela relató que todavía está procesando el encierro y cómo la casa la
En diálogo con Georgina Barbarossa, Daniela contó que todavía está procesando todo lo que le dejó el encierro. “Yo todavía no entiendo nada, sigo con la valijita de GH”, expresó entre risas, antes de recordar algunas situaciones cotidianas que atravesó dentro de la casa. “En la casa era ‘haga lo que pueda con lo que tenga en donde esté’. No tenía plancha y planchaba con el secador de pelo”, relató.
Daniela de Gran Hermano analizó su paso por el reality
Más adelante, la joven aseguró que siente que podría haberse involucrado más en los conflictos del juego. “Siento que me faltó ensuciarme un poco más, me quedé con ganas de estar más en el barro”, confesó.
Sin embargo, también destacó que muchas de sus actitudes fueron genuinas y espontáneas. “Igual vi algunas cosas, metí dedos en la llaga y di cosas inesperadas que no planeé. Lo mío fue muy reality, muy espontáneo. Demasiado educada, me gustaría escoscarme un poco más”, sostuvo.
Además, Daniela explicó cómo afecta el aislamiento dentro del reality y el impacto emocional que genera la convivencia permanente. “Vos ahí sentís que lo das todo, pero es una casa que te come la cabeza todo el tiempo. A veces te encerrás tanto en la cabeza que te falta acción”, reflexionó.
Sobre el final, dejó una conclusión sobre lo que aprendió durante su paso por el programa. “Creés que siempre tenés más tiempo. En la vida real el momento es ahora, pero en la casa más todavía, porque vas en x3”, afirmó.
Así fue la eliminación de Daniela De Lucía
La participante abandonó la casa en la semana 11 luego de perder un versus frente a Danelik Galazán en una placa negativa y oculta, una modalidad que mantuvo en vilo a los jugadores hasta el último momento.
Tras escuchar la decisión anunciada por Santiago del Moro, Daniela abrazó a sus compañeros y se mostró emocionada al despedirse. "Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a cumplir el sueño de ser la analista de GH", dijo antes de abandonar la casa.
Antes de su salida, Gran Hermano también le dedicó unas palabras especiales: "Quiero destacar tu educación tu respeto y fue un gustazo tenerte en esta casa".
Mientras cruzaba la puerta, la ex participante se despidió cantando junto al resto de los jugadores “Un velero llamado libertad”, el clásico tema de José Luis Perales.
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