Gran Hermano, más picante que nunca: qué participante se salvó de la eliminación del domingo
La casa más famosa del país no da tregua: un jugador bajó de placa, dejando a los otros seis a su suerte de cara a la gala de eliminación del domingo.
En una jornada donde sólo un jugador podía aspirar a salvarse de la gala de eliminación del domingo, Juani Car fue el elegido por el público de Gran Hermano que votó positivamente por él para que siga en el juego. En tanto, otros seis participantes quedaron en la cuerda floja: Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Luana Fernández y Cinzia Francischiello (ésta última sancionada este jueves por el Big).
Ahora, estos seis participantes deberán cosechar la menor cantidad de votos, dado que la placa pasó a ser negativa esta misma noche.
Mientras las redes sociales especulan sobre quién podría irse, la casa pide a gritos que el público elimine a Eduardo, pero ¿los fanáticos del ciclo harán caso o ignorarán el deseo de algunos jugadores que ya le declararon la guerra a Carrera?
Lo que viene en Gran Hermano Generación Dorada
Tal como anunció Santiago del Moro oportunamente, la placa que quedó definida este jueves será la última antes del repechaje. De este modo, el próximo domingo 17 de mayo un jugador abandonará la casa, teniendo la posibilidad de participar en el repechaje que se abre este mismo domingo.
Cabe señalar que el público tendrá tres días para votar a qué exparticipantes quiere nuevamente dentro de la casa más famosa del país y, una vez llegado el miércoles 20 de mayo, algunos que ya estuvieron en el juego volverán, mientras que también se meterán a la casa nuevos jugadores.
Sin lugar a dudas, la competencia cambiará por completo a partir del próximo miércoles y nuevamente los habitantes de la casa deberán adaptarse.
Por supuesto, la cantidad de participantes que ingrese no alterará el final del juego que ya tiene pactada su fecha. Probablemente, habrá placas de nominados en que más de un jugador cruzará la puerta para ya nunca más volver.
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