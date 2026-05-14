Gran Hermano, más picante que nunca: qué participante se salvó de la eliminación del domingo

Sin lugar a dudas, la competencia cambiará por completo a partir del próximo miércoles y nuevamente los habitantes de la casa deberán adaptarse.

Por supuesto, la cantidad de participantes que ingrese no alterará el final del juego que ya tiene pactada su fecha. Probablemente, habrá placas de nominados en que más de un jugador cruzará la puerta para ya nunca más volver.