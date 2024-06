Martín Ku chicaneó a Gastón Trezeguet y lo expuso como fanático de Furia: "Tremendo chupa..."

Luego, el Chino planteó: “Siempre fui consciente de cada acción que tomé. No es que me desequilibró o algo. Simplemente no me gustaba que digan mentiras, que la ensucien gratis y le griten en la cara. Son cosas que no van. Ella entró para acompañar. ¿Y le iban a hacer pasar un mal momento? No”.

“Una cosa de Gastón (Trezeguet) que a mí me sorprendió mucho. Yo pensé que los panelistas iban a ser bastante imparciales pero lo vi muy fanático, la verdad. ¡Tremendo chupa culo furioso!”, disparó para sorpresa de todos el Chino en pleno pase con Ariel en su salsa.

En este sentido, Nancy Pazos señaló que Trezeguet es "el jefe de la barrabrava de Furia”, tras lo cual Romina Uhrig sumó: "¡Él gastaba todo su sueldo en Furia!".

El fuerte cruce del Chino y los panelistas del debate de Gran Hermano

En pleno debate tras la eliminación de Martín Ku, Gastón Trezeguet abrió el juego: “Hay que remarcar que todos nos sorprendimos con la actitud de Martín cuando entró Marisol (su novia). Vos habías manejado bien el juego”. Tras esto, Santiago del Moro sumó: “Cuando te parás a hablarle a Juliana, eso te restó, porque no eras vos, nunca se te había visto así”.

El Chino le respondió al conductor y al panelista de Gran Hermano, también integrantes del fandom de la polémica Furia Scaglione: “Sí, era yo. ¿Si hablan mal de mi novia me voy a quedar callado? Pasa por el lado de que están hablando mal de una persona a la que quiero defender. Es un tema de respeto".