George Clooney mostró su apoyo a Kamala Harris para las elecciones: "Estamos muy ilusionados"

Cabe destacar que el galán de cine fue uno de los mayores partidarios y donantes de Joe Biden en Hollywood. Sin embargo, hace unos días, el actor le pidió que abandonara la carrera presidencial.

Ante esta situación, Harris se convirtió el lunes en la candidata demócrata natural, ya que consiguió la mayoría de delegados para la convención del partido, que se desarrollará en agosto.

kamala harris.jpg

El apoyo de George Clooney se sumó al de muchos colegas de Hollywood, que fue descrito hace tiempo como un "cajero automático para los demócratas". En junio, Clooney y la actriz Julia Roberts juntaron más de 30 millones de dólares para la campaña de Biden.

Tras bajarse de su candidatura, Joe Biden expresó su apoyo a Kamala Harris

Luego de que anunciara que se baja de la candidatura a Presidente, Joe Biden expresó su apoyo y respaldo para que Kamala Harris sea la candidata del Partido Demócrata, lo que la convertiría en la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese lugar en la historia del país.

"Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", comienza diciendo el mensaje que el Presidente estadounidense que publicó en su cuenta de X (antes Twitter). Y agregó: “Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado".

En torno a las elecciones del próximo noviembre, agregó: "Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo".

tuit biden.png