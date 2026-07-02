Georgina Barbarossa reveló que sufrió un intento de secuestro virtual: "Estén atentísimos"
La conductora contó el angustiante episodio que vivió durante la madrugada y explicó cómo logró detectar la maniobra antes de caer en la trampa.
Georgina Barbarossa compartió un preocupante episodio de inseguridad del que fue víctima en las últimas horas. La conductora reveló que recibió un llamado correspondiente a un intento de secuestro virtual y decidió hacerlo público para alertar a sus seguidores sobre esta modalidad delictiva que continúa proliferando.
Según relató, todo ocurrió cerca de las 2.50 de la madrugada, cuando sonó su teléfono con un número desconocido. Como optó por no atender la primera llamada, pocos segundos después insistieron nuevamente.
Al responder, escuchó la voz de un hombre que, entre sollozos, intentó convencerla de que era uno de sus hijos. "Hola mami, soy Tommy, me acaban de robar acá en mi casa", le dijo el estafador, buscando generar desesperación.
Sin embargo, Barbarossa explicó que percibió de inmediato que algo no encajaba y advirtió que no se trataba de la voz de Tomás, por lo que la argucia quedó rápidamente al descubierto.
"Me di cuenta enseguida de que no era la voz de mi hijo", aseguró la conductora, quien lejos de dejarse intimidar reaccionó insultando al delincuente antes de cortar la comunicación.
La advertencia de Georgina Barbarossa
Más allá del mal momento, Georgina confesó que hubo un detalle que le produjo inquietud: quienes estaban detrás del engaño conocían los nombres de sus hijos. "Todo el mundo sabe que mis hijos se llaman Juan y Tomás", comentó, al deslizar que los estafadores suelen valerse de información disponible públicamente para otorgarle mayor verosimilitud a este tipo de maniobras.
La conductora también explicó que estos llamados suelen producirse durante la madrugada porque es un momento en el que las personas pueden reaccionar con mayor confusión. Incluso apeló al humor para describir cómo la encontró la situación. "Estaba efecto Rivotril, pero igual me di cuenta", bromeó.
Antes de cerrar su relato, dejó un mensaje para quienes puedan atravesar una situación similar. "Estén atentísimos y escuchen bien la voz del otro lado", aconsejó.
Y concluyó con una recomendación tan sencilla como importante: "No se asusten", ya que el miedo suele ser el principal aliado de quienes llevan adelante este tipo de estafas telefónicas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario