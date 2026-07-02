Georgina Barbarossa reveló que sufrió un intento de secuestro virtual: "Estén atentísimos"

La advertencia de Georgina Barbarossa

Más allá del mal momento, Georgina confesó que hubo un detalle que le produjo inquietud: quienes estaban detrás del engaño conocían los nombres de sus hijos. "Todo el mundo sabe que mis hijos se llaman Juan y Tomás", comentó, al deslizar que los estafadores suelen valerse de información disponible públicamente para otorgarle mayor verosimilitud a este tipo de maniobras.

La conductora también explicó que estos llamados suelen producirse durante la madrugada porque es un momento en el que las personas pueden reaccionar con mayor confusión. Incluso apeló al humor para describir cómo la encontró la situación. "Estaba efecto Rivotril, pero igual me di cuenta", bromeó.

Antes de cerrar su relato, dejó un mensaje para quienes puedan atravesar una situación similar. "Estén atentísimos y escuchen bien la voz del otro lado", aconsejó.

Y concluyó con una recomendación tan sencilla como importante: "No se asusten", ya que el miedo suele ser el principal aliado de quienes llevan adelante este tipo de estafas telefónicas.