Thiago Medina lanzó un duro posteo contra Daniela Celis que reavivó el escándalo

En lugar del retrato compartido, la influencer decidió colgar una fotografía propia que fue tomada durante su período de embarazo. Según se pudo observar en el material audiovisual, las gemelas, sorprendidas, miraban con atención la nueva imagen que reemplazaba el retrato anterior en la pared. Cabe destacar que no era un gesto inédito en el historial de la mediática, ya que la ex Gran Hermano ya había bajado el mismo cuadro y lo mostró públicamente, aunque poco después, arrepentida por la repercusión, lo volvió a colgar en su sitio.

Esta vez, sin embargo, la determinación pareció mucho más firme, como si buscara marcar un cierre definitivo en su vida personal. Como era de esperarse, la reacción de la contraparte no se hizo rogar. Apenas minutos después de que Daniela compartiera el video en su perfil, él subió una foto y escribió, sin mencionarla de forma directa en el texto: “De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco”. El intercambio dejó en evidencia que la relación entre Celis y Medina sigue atravesada por reproches y gestos públicos; ella optó por una manifestación visual y musical para tomar distancia, mientras que él respondió con frases que encendieron con fuerza el debate entre los usuarios de internet.