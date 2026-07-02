Thiago Medina lanzó un duro posteo contra Daniela Celis que reavivó el escándalo
Luego de que la influencer quitara un cuadro familiar y lo retratara en un video, el joven lanzó un duro posteo que reavivó el escándalo. Los detalles.
El vínculo entre los exconcursantes del famoso reality show parece haber ingresado en un terreno de total hostilidad. Después de que Daniela Celis descolgara el cuadro donde aparecían ella, su ex Thiago Medina y sus hijas gemelas, el ex Gran Hermano volvió a cargar contra la morocha. Este contundente gesto visual por parte de la influencer no hizo más que encender nuevamente la mecha de la discordia y desatar una serie de fuertes reproches públicos a través de las plataformas digitales.
En una reciente historia de Instagram, el joven de González Catán eligió mostrarse mediante una selfie en la que aparece mordiéndose el labio en señal de desafío. En dicha publicación, escribió una sola palabra que llamó la atención de todos: “Candado”. Inmediatamente después, y sin la necesidad de nombrar directamente a Daniela, arremetió con total picardía: “Ahora que no tiene con qué entretenerse me viene a joder a mí”.
Lejos de bajar los decibeles, el muchacho redobló la apuesta con un segundo mensaje cargado de fastidio y dirigido sin escalas a la madre de sus hijas. El descargo continuó de la siguiente manera: “A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo”.
Con esas palabras, Thiago dejó en claro que no piensa quedarse callado frente a las actitudes de su ex, y que la relación entre ellos sigue marcada por reproches públicos que exponen el desgaste absoluto de la relación. Este picante ida y vuelta virtual se convirtió rápidamente en el principal tema de conversación entre los fieles seguidores de ambos en las redes sociales.
Cabe señalar que todo este revuelo se desató en un contexto particular, ya que la ruptura entre Daniela Celis y Nick Sicaro volvió a ponerla en el centro de la escena. En los medios de espectáculos no solo se habló de posibles infidelidades amorosas, sino que también reaparecieron viejas tensiones con Medina que parecían enterradas. En medio de ese clima tan espeso, la morocha eligió un gesto cargado de simbolismo: se grabó retirando del living el cuadro familiar donde estaba junto a Thiago y sus hijas recién nacidas, mientras de fondo sonaba la canción “Te dejo ir”, de Almaviva.
En lugar del retrato compartido, la influencer decidió colgar una fotografía propia que fue tomada durante su período de embarazo. Según se pudo observar en el material audiovisual, las gemelas, sorprendidas, miraban con atención la nueva imagen que reemplazaba el retrato anterior en la pared. Cabe destacar que no era un gesto inédito en el historial de la mediática, ya que la ex Gran Hermano ya había bajado el mismo cuadro y lo mostró públicamente, aunque poco después, arrepentida por la repercusión, lo volvió a colgar en su sitio.
Esta vez, sin embargo, la determinación pareció mucho más firme, como si buscara marcar un cierre definitivo en su vida personal. Como era de esperarse, la reacción de la contraparte no se hizo rogar. Apenas minutos después de que Daniela compartiera el video en su perfil, él subió una foto y escribió, sin mencionarla de forma directa en el texto: “De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco”. El intercambio dejó en evidencia que la relación entre Celis y Medina sigue atravesada por reproches y gestos públicos; ella optó por una manifestación visual y musical para tomar distancia, mientras que él respondió con frases que encendieron con fuerza el debate entre los usuarios de internet.
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