América TV confirmó que Ekaterina Ojeda va a MasterChef

En ese escenario, Damián Betular y Germán Martitegui continuarían como integrantes del jurado, mientras que la producción continúa en la búsqueda del reemplazante de Donato de Santis. Entre las alternativas que comenzaron a sonar con fuerza aparece Maru Botana, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre quién ocupará ese lugar.