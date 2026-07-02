América TV confirmó que Ekaterina Ojeda va a MasterChef
La influencer y modelo sería una de las incorporaciones de la nueva edición del reality gastronómico de Telefe.
oLa próxima temporada de MasterChef Celebrity comienza a tomar forma y, mientras la producción avanza con el armado del elenco, en América TV dieron por confirmada una incorporación que promete generar repercusión.
Durante una de las emisiones del canal, Barby Franco aseguró que Ekaterina Ojeda formará parte del exitoso certamen culinario de Telefe, una noticia que rápidamente provocó revuelo en el universo del espectáculo.
"Una de las participantes que ya estaría confirmada es Ekaterina Ojeda en MasterChef. ¡Bienvenida al mundo del espectáculo! La supuesta beso va, beso viene con Mauro Icardi", comentó Barby Franco al referirse a la modelo, quien alcanzó una inesperada notoriedad mediática en las últimas semanas.
De esta manera, la joven daría un nuevo paso en su exposición pública al desembarcar en uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina, un certamen que suele reunir a celebridades de distintos ámbitos y que en cada edición deja momentos memorables.
Cómo sigue el armado de MasterChef Celebrity
Mientras se ultiman los detalles del ciclo, también trascendieron novedades sobre el jurado que acompañará la nueva temporada. Según se comentó en América TV, la producción todavía trabaja para completar el panel de chefs. En ese contexto, varios nombres habrían declinado la propuesta debido a la intensa carga horaria que demanda el programa.
En ese escenario, Damián Betular y Germán Martitegui continuarían como integrantes del jurado, mientras que la producción continúa en la búsqueda del reemplazante de Donato de Santis. Entre las alternativas que comenzaron a sonar con fuerza aparece Maru Botana, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre quién ocupará ese lugar.
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