Los youtubers argentinos hablaron de su detención en Miami: "La peor experiencia"

"Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido", comenzó explicando Pato Perrotta, mientras Beni Mármol asentía durante el directo.

Según el relato que ofreció el generador de contenido ante sus seguidores, el pase de prensa que tenían en su poder gozaba de total legitimidad y les permitía asistir a todos los partidos disputados en Estados Unidos y México como parte del Mundial 2026. “Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Lo fuimos a ver, filmamos historias desde adentro, todo”, aseguró Perrotta, sumando que la acreditación incluso los habilitaba para ingresar a la gran final del torneo, ya que correspondía a un "media partner" oficial de la FIFA.

De acuerdo con el testimonio brindado por los influencers, el núcleo del malentendido con las autoridades estadounidenses se originó porque el carnet de prensa había sido cancelado de forma remota en los sistemas de la organización, un detalle clave del que ellos no estaban enterados.

"El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios", explicó Perrotta.

En ese mismo sentido, el joven remarcó que se dirigieron al predio con la total convicción de que estaban habilitados para presenciar el encuentro futbolístico, dado que la credencial era un documento original que venía funcionando a la perfección en las jornadas previas.

Para finalizar, el creador de videos cruzó con firmeza a los usuarios que los acusaron en redes de haber vulnerado los controles de seguridad del estadio. “En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”, concluyó de manera tajante para dar por cerrado el tema.