Los youtubers argentinos hablaron de su detención en Miami: "La peor experiencia"
Beni Mármol y Pato Perrotta fueron liberados tras haber sido encarcelados en Miami durante el mundial. Conocé su descargo y todo lo que vivieron.
El sueño mundialista se transformó en una verdadera pesadilla para dos reconocidos creadores de contenido de nuestro país. Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta, quienes fueron detenidos el sábado en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, recuperaron la libertad y decidieron dar su versión de los hechos.
Tras pasar horas de enorme incertidumbre en territorio norteamericano, los jóvenes rompieron el silencio para aclarar cómo se desencadenó el conflicto policial que los dejó tras las rejas y les provocó severas consecuencias económicas.
A través de un video publicado en sus redes sociales, los influencers no ocultaron su conmoción por la gravedad de los acontecimientos que les tocó atravesar en pleno Mundial 2026.
"Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos", comenzaron afirmando los youtubers detenidos, en un video. "Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan", agregaron para luego reconocer que se les cayeron los auspicios de las empresas que solventaban su viaje al Mundial 2026.
Con el objetivo de limpiar sus nombres y frenar la ola de rumores, en ese mis video ambos desmintieron de forma categórica las versiones periodísticas que señalaban que se habían colado al Hard Rock Stadium. Por el contrario, sostuvieron que el ingreso al estadio se frustró por un problema administrativo ligado a una acreditación oficial.
"Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido", comenzó explicando Pato Perrotta, mientras Beni Mármol asentía durante el directo.
Según el relato que ofreció el generador de contenido ante sus seguidores, el pase de prensa que tenían en su poder gozaba de total legitimidad y les permitía asistir a todos los partidos disputados en Estados Unidos y México como parte del Mundial 2026. “Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Lo fuimos a ver, filmamos historias desde adentro, todo”, aseguró Perrotta, sumando que la acreditación incluso los habilitaba para ingresar a la gran final del torneo, ya que correspondía a un "media partner" oficial de la FIFA.
De acuerdo con el testimonio brindado por los influencers, el núcleo del malentendido con las autoridades estadounidenses se originó porque el carnet de prensa había sido cancelado de forma remota en los sistemas de la organización, un detalle clave del que ellos no estaban enterados.
"El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios", explicó Perrotta.
En ese mismo sentido, el joven remarcó que se dirigieron al predio con la total convicción de que estaban habilitados para presenciar el encuentro futbolístico, dado que la credencial era un documento original que venía funcionando a la perfección en las jornadas previas.
Para finalizar, el creador de videos cruzó con firmeza a los usuarios que los acusaron en redes de haber vulnerado los controles de seguridad del estadio. “En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”, concluyó de manera tajante para dar por cerrado el tema.
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