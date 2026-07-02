El fuerte mensaje de la esposa del Turco García tras su ingreso a Gran Hermano: "Te va a ir re mal"

La situación volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambos, especialmente porque semanas atrás Mariela también había quedado en el centro de la escena luego de protagonizar un beso con Emanuel durante una actividad dentro del reality. Ese episodio había alimentado los rumores sobre el presente sentimental de la pareja.

Además, el ingreso del Turco García a la casa generó todo tipo de reacciones entre los participantes y los seguidores del programa, que comenzaron a analizar cada gesto del reencuentro. Mientras crecen las especulaciones sobre el vínculo entre ambos, ninguno de los dos confirmó una separación y por ahora la situación continúa siendo uno de los temas más comentados dentro de Gran Hermano Generación Dorada.