El fuerte mensaje de la esposa del Turco García tras su ingreso a Gran Hermano: "Te va a ir re mal"
Luego de la visita del exfutbolista a la casa, Mariela encendió los rumores de crisis con una serie de frases contundentes frente a las cámaras.
La visita del Turco García a Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibida. El exfutbolista ingresó a la casa por el desafío Congelados para sorprender a su esposa Mariela, pero el encuentro estuvo lejos de ser una escena emotiva y rápidamente comenzaron a crecer las versiones de una posible crisis entre ambos.
Después de ese momento, Mariela decidió hablar frente a las cámaras mientras se secaba el pelo y lanzó una serie de comentarios que fueron interpretados como un mensaje directo hacia su marido, aunque sin mencionarlo explícitamente.
“¿Vos estás contento solo? Yo estoy contenta, acá, sola”, expresó la participante con tono firme, dejando en evidencia una supuesta distancia en la relación.
La advertencia de Mariela que generó repercusión
Lejos de bajar la intensidad, Mariela continuó con su descargo y dejó una fuerte advertencia sobre lo que ocurrirá cuando termine su paso por el reality.
“Y que ni se te vaya a ocurrir que cuando vayas me cambies la clave del celular porque te voy a revisar todo. Así que borra bien. Todo te voy a revisar, todo te voy a revisar. Voy a hablar con todos tus amigos. Acordate de lo que te digo, ¿eh? Acordate que te va a ir re mal. Y después no empecés: ‘Ay, no, mamita, besito, besito’. No, mami, no”, lanzó sin filtros.
La situación volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambos, especialmente porque semanas atrás Mariela también había quedado en el centro de la escena luego de protagonizar un beso con Emanuel durante una actividad dentro del reality. Ese episodio había alimentado los rumores sobre el presente sentimental de la pareja.
Además, el ingreso del Turco García a la casa generó todo tipo de reacciones entre los participantes y los seguidores del programa, que comenzaron a analizar cada gesto del reencuentro. Mientras crecen las especulaciones sobre el vínculo entre ambos, ninguno de los dos confirmó una separación y por ahora la situación continúa siendo uno de los temas más comentados dentro de Gran Hermano Generación Dorada.
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