Georgina Barbarossa  abrió Tinder y reveló sus exigencias a la hora de las conquistas

Abordando las actuales formas de vincularse, Georgina indicó que no descarta nada, pero reconoció que no se ve en una relación de poliamor, ya que es muy celosa.

Por otro lado, reveló que tiene una cuenta Tinder y que conoció a una expareja en la app de citas. “Lo que me pasa es que estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme”, reflejó sobre la complejidad de conocer a alguien en este momento.

Aunque detalló los requisitos a cumplir para conquistarla: “Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan”. En esa misma línea remarcó que no deberían tener miedo porque ella no busca a alguien para que la mantenga, convivir, tener hijos o casarse. “No soy tan complicada”, indicó.

Y finalmente cerró con otras condiciones a cumplir a rajatabla: “Que sean limpitos, con toda la dentadura, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”.