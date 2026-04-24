Pity Álvarez habló por primera vez sobre su paso por la cárcel: "Me bajó un poco los humitos"

Durante la charla también habló sobre cómo cambió su manera de pensar la música y explicó por qué decidió dejar atrás el formato de álbumes completos. “No vamos a grabar discos, ahora se maneja distinto. La gente no tiene tiempo”, afirmó, convencido de que el consumo musical actual ya no acompaña ese tipo de lanzamientos.

Sobre el vínculo con su público, admitió que todavía le sorprende el cariño que recibe después de tantos años. “Siento que la gente me quiere mucho, me llama la atención”, dijo. Aunque, fiel a su estilo provocador, cerró con ironía: “Que me digan ‘te arruiné la vida’ lo puedo llegar a creer”.