Luana Fernández sorprendió al confesar qué compañera de Gran Hermano le gusta: "Me la chaparía"

A pesar de que entre ambas hay momentos de tensión y diferencias en la convivencia, Luana dejó en claro que la atracción sigue presente. “Más allá de que hay veces que no la soporto, la miro y digo: ‘Me la chaparía a Titi’”, reiteró, reafirmando su interés.

Sobre el final, la participante también deslizó que la conexión podría avanzar aún más dentro del juego. “Si yo sigo acá, no sé qué podría pasar, chicos. O sea, creo que hasta podría dormir con Titi”, concluyó, generando repercusión entre los fanáticos del reality.