Luana Fernández sorprendió al confesar qué compañera de Gran Hermano le gusta: "Me la chaparía"
La joven no tuvo filtro al indicar que siente atracción por otra jugadora del reality de Telefe: “Nunca me enamoré de una mujer, pero podría pasar”.
En una charla a solas durante el streaming de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández sorprendió al sincerarse sobre lo que le pasa con una de sus compañeras. La participante reconoció que siente una fuerte atracción por Catalina “Titi” Tcherkaski y no dudó en expresarlo sin filtros frente a las cámaras.
Aunque aseguró que nunca estuvo enamorada de una mujer, admitió que con Titi le sucede algo distinto. “Me la chaparía”, lanzó sin vueltas, dejando en claro que la convivencia dentro del reality despertó en ella sensaciones nuevas e inesperadas.
Luana explicó que esta cercanía diaria hizo que empezara a mirar a Catalina de otra manera y confesó: “Siento como una mínima atracción por Titi, es muy loco”, sorprendida incluso por sus propios sentimientos. La jugadora reconoció que todavía está tratando de entender lo que le pasa, ya que nunca había atravesado una situación similar.
Incluso fue más allá y se animó a imaginar qué podría pasar si continúa más tiempo dentro de la casa. “Me llama la atención, si sigo estando acá mucho tiempo más, le termino declarando lo que siento”, expresó, y agregó: “No sé si me enamoraría, porque nunca me enamoré de una mujer, pero creo que podría haber algo ahí entre Titi y yo”.
A pesar de que entre ambas hay momentos de tensión y diferencias en la convivencia, Luana dejó en claro que la atracción sigue presente. “Más allá de que hay veces que no la soporto, la miro y digo: ‘Me la chaparía a Titi’”, reiteró, reafirmando su interés.
Sobre el final, la participante también deslizó que la conexión podría avanzar aún más dentro del juego. “Si yo sigo acá, no sé qué podría pasar, chicos. O sea, creo que hasta podría dormir con Titi”, concluyó, generando repercusión entre los fanáticos del reality.
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