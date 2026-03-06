Un reconocido productor teatral fue denunciado por abuso sexual: todos los detalles

Luego, según relató, su madre coordinó una segunda salida para asistir a la obra Mujeres de Ceniza. “Mi mamá arregló con él un segundo encuentro, al que fui sola a ver Mujeres de Ceniza. Vi la obra de teatro, todo bien. Hasta que me dijo que me suba a su auto que íbamos a un lugar que no sabía dónde era”, explicó.

En su declaración pública, la joven sostuvo que después de la función el productor la llevó a un hotel. “Me llevó directamente a un hotel. Yo le dije que tenía 15 años. Me puse nerviosa, asustada, pero me agarró del brazo, se puso violento, me hizo entrar al lugar donde me abusó”, aseguró.

aldo funes victima