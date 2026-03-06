Un reconocido productor teatral fue denunciado por abuso sexual: todos los detalles
El empresario teatral Aldo Funes, conocido por haber sido productor de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, fue citado a declarar por tres hechos que habrían ocurrido en 2013.
Una causa judicial por presunto abuso sexual contra una adolescente de 15 años volvió encendió la polémica con el empresario teatral Aldo Funes, quien deberá presentarse a declaración indagatoria ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción N°30. La situación se da luego de que el propio productor realizara una denuncia por extorsión contra la madre de la joven y contra la denunciante.
El periodista Mauro Szeta brindó detalles del caso y explicó: “También fue citada a indagatoria la mamá (Sandra Carpena) de la joven como supuesta entregadora e instigadora para que esos abusos ocurran”.
De acuerdo con el especialista en policiales, el conflicto judicial tiene antecedentes. “Hace tres años denunció en Tigre tanto a su denunciante como a la madre por extorsionadoras. Logró que las procesen ambas. Ahora, en otra jurisdicción le dan credibilidad a la denunciante, por lo menos para que él sea citado a indagatoria por abuso”, señaló durante su participación en el programa Lape Club Social.
Frente a las distintas versiones que rodean el expediente, Szeta planteó una posibilidad que complejiza aún más el escenario: “¿Y si pasó el abuso que denuncia la chica y también pasó la extorsión?“. Según trascendió, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2013 durante tres encuentros en hoteles, cuando la joven tenía 15 años.
El testimonio de la denunciante
La denunciante, Brisa Póvolo, hoy de 27 años, contó que en su adolescencia tenía el sueño de convertirse en actriz y que fue su madre quien logró contactarse con el productor. A partir de ese vínculo, ambas asistieron a ver Pato a la Naranja, espectáculo protagonizado por Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti. Sobre aquel momento recordó: “En ese primer encuentro no pasó nada”.
Luego, según relató, su madre coordinó una segunda salida para asistir a la obra Mujeres de Ceniza. “Mi mamá arregló con él un segundo encuentro, al que fui sola a ver Mujeres de Ceniza. Vi la obra de teatro, todo bien. Hasta que me dijo que me suba a su auto que íbamos a un lugar que no sabía dónde era”, explicó.
En su declaración pública, la joven sostuvo que después de la función el productor la llevó a un hotel. “Me llevó directamente a un hotel. Yo le dije que tenía 15 años. Me puse nerviosa, asustada, pero me agarró del brazo, se puso violento, me hizo entrar al lugar donde me abusó”, aseguró.
