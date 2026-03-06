Netflix: la película de comedia que sigue sumando reproducciones con su historia absurda
Este nuevo lanzamiento de Netflix ya es furor entre las series y películas, y se perfila como el plan perfecto para desconectar del estrés diario.
El catálogo de películas de Netflix no para de moverse en este 2026 y ahora suma una apuesta fuerte al humor ácido. La novedad es Una loca entrevista, una película que mezcla situaciones desopilantes con una mirada filosa sobre los medios de comunicación y la obsesión por la fama instantánea.
Desde su estreno el 1 de marzo de 2026 en la plataforma de Netflix, el film trepó con rapidez al Top 10, posicionándose entre las producciones más vistas. Con una trama liviana pero cargada de ironía, se convirtió en una opción ideal para quienes buscan relajarse sin caer en historias previsibles.
La crítica especializada resaltó especialmente la química entre los protagonistas y la ubicó como una de las comedias más frescas del año dentro del gigante del streaming. Una propuesta que combina entretenimiento y sátira en partes iguales.
De qué trata Una loca entrevista
La historia pone el foco en un periodista venido a menos que ve en una entrevista exclusiva la chance de relanzar su carrera. El objetivo es conseguir la palabra de una celebridad tan hermética como controversial. Lo que arranca como una conversación formal y estratégica termina desatando un verdadero descontrol, donde nada sale según lo previsto.
A lo largo de la película, esta comedia disponible en Netflix se mete de lleno en los dilemas de la ética periodística y en la lógica del “todo por un click” que domina la era digital. Entre enredos, escenas absurdas y giros inesperados, el protagonista entiende que la primicia soñada puede tener un costo tan alto como insólito. Con un guion filoso y ritmo ágil, la sátira dispara contra la obsesión mediática sin dejar a nadie a salvo.
Reparto de Una loca entrevista
- James Franco (David Skylark)
- Seth Caplan (Aaron Rapoport)
- Lizzy Caplan (Lacey)
- Randall Park (Kim Jong-un)
- Diana Bang (Sook)
- Timothy Simons (Malcolm)
- Charles Rahi Chuncomo (Jong)
- Reese Alexander (Botwin)
Tráiler de Una loca entrevista
