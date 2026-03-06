Netflix: la película de comedia que sigue sumando reproducciones con su historia absurda

A lo largo de la película, esta comedia disponible en Netflix se mete de lleno en los dilemas de la ética periodística y en la lógica del “todo por un click” que domina la era digital. Entre enredos, escenas absurdas y giros inesperados, el protagonista entiende que la primicia soñada puede tener un costo tan alto como insólito. Con un guion filoso y ritmo ágil, la sátira dispara contra la obsesión mediática sin dejar a nadie a salvo.