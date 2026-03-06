La exorbitante cifra que habría pedido Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi

En ese contexto, el periodista Daniel Ambrosino señaló que en el material promocional no aparecen ni Lizy Tagliani ni Diego Leuco, quienes condujeron el ciclo en la temporada anterior.

Esto alimentó las especulaciones sobre el futuro del programa y sobre quiénes estarán finalmente al frente de la conducción.

Mientras tanto, desde la producción de La Peña de Morfi continúan trabajando en la conformación del equipo que encabezará el programa en su próxima temporada, un formato que combina música en vivo, gastronomía y humor y que desde hace años se convirtió en uno de los espacios más reconocidos de la televisión argentina durante los domingos al mediodía.