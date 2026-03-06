La exorbitante cifra que habría pedido Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi
La cantante era la principal candidata de Telefe para el ciclo 2026, pero las negociaciones se habrían estancado por un millonario pedido contractual que sorprendió a la producción.
En los últimos días trascendieron detalles de las negociaciones para definir quiénes estarán al frente de una nueva temporada de La Peña de Morfi, el clásico programa de los domingos de Telefe. Uno de los nombres que sonó con fuerza para conducir el ciclo fue el de Soledad Pastorutti, aunque finalmente las conversaciones no llegaron a buen puerto.
Según se informó en el programa Intrusos, la cifra que habría solicitado la santafesina ronda los 80.000 dólares mensuales. Este monto resultó excesivo para el presupuesto actual que maneja el canal.
La posibilidad de que Pastorutti encabezara el programa surgió en el marco de los cambios que atraviesa el histórico ciclo musical, que prepara su regreso a la pantalla para una nueva temporada. Durante el programa de espectáculos, el conductor Rodrigo Lussich aseguró que el debut de la nueva etapa del ciclo estaría previsto para el 12 de abril.
Mientras continúan las definiciones sobre la nueva temporada, también surgieron interrogantes sobre la continuidad de los actuales conductores. En la promoción que comenzó a circular del programa se observan varios integrantes del ciclo, como el chef Santiago Giorgini y humoristas habituales del formato, pero no aparecen los conductores de la última etapa.
Esto alimentó las especulaciones sobre el futuro del programa y sobre quiénes estarán finalmente al frente de la conducción.
En ese contexto, el periodista Daniel Ambrosino señaló que en el material promocional no aparecen ni Lizy Tagliani ni Diego Leuco, quienes condujeron el ciclo en la temporada anterior.
Mientras tanto, desde la producción de La Peña de Morfi continúan trabajando en la conformación del equipo que encabezará el programa en su próxima temporada, un formato que combina música en vivo, gastronomía y humor y que desde hace años se convirtió en uno de los espacios más reconocidos de la televisión argentina durante los domingos al mediodía.
