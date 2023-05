Gerardo Romano habló tras su internación: "Pensé en Mauro Viale"

Gerardo fue ingresado por un cuadro de neumonía. A raíz de esto, habló de las consecuencias que eso le trajo y remarcó que le costó tener que suspender las funciones. 'Fue fuerte lo que viví, porque para mí lo más grato que me puede pasar en la vida es hacer teatro", explicó.

Luego de haber recibido el alta médica y mientras sigue con los cuidados desde la comodidad de su casa, Gerardo manifestó su deseo de volver al teatro este fin de semana: "Yo ruego poder retomar las funciones el sábado".

Sin embargo, al momento de la llamada, Romano reveló que no lo veía viable, ya que le estaba subiendo la fiebre: "No sé igual, porque salí del sanatorio hace unas horas y tenía 37.5 de fiebre, y ahora que llegué a casa me volví a controlar la fiebre y tengo 38. Así que muy auspicioso no es".