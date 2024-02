Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson: "No se nota porque laburo mucho"

"¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?", quiso saber Gelblung, a lo que Romano confirmó que sí, y agregó: "No se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa diciendo 'tengo Parkinson'".

Gerardo romano.jpg

De hecho, el actor aseguró que "todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo" para mantener la cabeza intacta.

"Yo no puedo en la función de hoy parar y decir 'perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito'. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado 3 veces por semana", relató.

Gerardo Romano se presentará entre el jueves 15 y el domingo 18 de febrero a las 21.30 en el Auditorium de Mar del Plata con "Un judío común y corriente", obra que protagoniza hace nueve años.