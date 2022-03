Rienda suelta a la emoción: una marca registrada de los programas de Gerardo Rozín

El comunicador también condujo "Tres poderes, "Esta noche libros", "Gracias por venir" y "La Pregunta". Rozín configuró acabadamente su perfil como animador jovial, entrevistador cálido y enorme difusor de la música popular argentina a la que le dio un espacio en vivo que se le sigue retaceando.

Una de las entrevistas más emocionantes que se lo vio realizar fue al cantante español, Joan Manuel Serrat . Invitado a La Peña en 2018, Serrat desplegó toda su simpatía. El conductor entonces confesó ser admirador de su música y lo presentó quebrado en llanto.

Es muy difícil encontrar a un argentino al que no lo atraviesa por sí mismo o por algún pariente la música de Serrat”, sostuvo. Y minutos más tarde, contó: "Mi mamá era muy fanática. ¡Muy! Creo que de lo único que fue fanática. Y me llevó a los 13 años a ver a Serrat a la cancha de Central cuando volvió la democracia. Desde ese momento hasta acá descubrí que cambió mi mundo, porque así conocí la poesía española antifranquista, porque así me enamoré de las canciones, porque así me pasé tarde cantando arriba de los cassettes. Ahí aprendí muchas cosas".

"Desde que me llevó mi vieja hasta acá me acompañó toda la vida, igual que a todos los que están ahí. Y como si fuera poco estuve ahí cuando Serrat fue a El Cairo. ¡Qué boludo que no salí en la foto!", agregó.

Rozín lo definió: "En lo personal Serrat es mi vieja, es Fontanarrosa, un tipo que a mí me salvó la vida. Digo salvar la vida porque me consiguió el primer laburo en blanco. Y para mí es un honor presentar al que siempre con poesía, con ternura, estuvo del lado correcto. A favor de la democracia, a favor de los rotos, sino miralo cantar Benito, a favor de la igualdad, siempre a favor de no perder el optimismo. ¿Eso lo habrí heredado de su vieja, de su papá? Se lo voy a preguntar. ¡Joan Manuel Serrat!".

En plena pandemia, Rozín también se vio movilizado por los efectos debastadores del coronavirus. "Las balas pican cerca; de hecho ayer tuve una reunión por Zoom con médicos. Si no hubiese protocolo, no me sacaban de mi casa. Todos acá saben que soy muy hipocondríaco", comentó, y luego se emocionó cuando leyó los mensajes de Twitter de los fans.

"Me emociona leer eso porque es la cosecha de lo que hacemos desde hace tanto tiempo acá brindando canciones, recetas, para que pasen el domingo en familia", comentó.

En 2008, cuando conducía "La pregunta animal" Rozín confesó que había apostado con su producción que podía hacer llorar a todos los invitados del programa.

“La apuesta era pasar una noche en el Sheraton de Mar del Plata. Si yo ganaba, ellos pagaban y si perdía, ellos se sorteaban el premio”, dijo el conductor.

Finalmente, el rosarino hizo llorar a todos los invitados y ganó la apuesta, aunque recuerda “Raul Lavié me costó 53 minutos de grabación”.

Músicos, actores, periodistas, políticos y compañeros de trabajo despidieron a Gerardo Rozín con sentidos mensajes en las redes sociales y destacaron al conductor. A menos de una hora de confirmada la noticia del deceso, el hastag Gerardo Rozín se había convertido en la primera tendencia de Twitter en la Argentina.

El presidente Alberto Fernández expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento del periodista, a quien reconoció como un "inmenso profesional".

La Asociación Argentina de Actores reconoció a Rozín por por haber "apoyado y difundido siempre a los artistas de nuestro país" y el Club Rosario Central hizo público su pesar por el deceso de uno de sus reconocidos hinchas.

"Todo mi abrazo y a amor a la familia de un gran tipo como Gerardo Rozín, Un laburante incansable y muy talentoso de este medio", escribió Marcelo Tinelli. El periodista Rodolfo Barili expresó sus condolencias y el humorista Nik expresó "Te vamos a extrañar mucho".