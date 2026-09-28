Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic: todos los detalles
El legendario director y comunicador tendrá su propia historia plasmada en pantalla chica, según confirmaron recientemente. Los detalles.
El universo de las bioseries suma una nueva e impactante propuesta basada en una de las figuras más trascendentales del espectáculo argentino. Tras el resonante impacto que generó la producción "Moria", emitida por Netflix, se confirmó de manera oficial que se encuentra en plena etapa de desarrollo el guion de la ficción que retratará la intensa trayectoria personal y profesional del recordado creador televisivo y teatral Gerardo Sofovich.
El encargado de revelar la noticia fue su propio hijo, Gustavo Sofovich, quien mantuvo un mano a mano con Luis Ventura durante la emisión del programa "Secretos Verdaderos", transmitido por América TV. Lejos de tratarse de una simple expresión de deseos, el único heredero de los derechos de la obra de su padre ratificó que el proyecto ya se encuentra formalizado mediante un contrato con la firma productora responsable de llevar adelante la tira: "Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”.
Un guion picante, detalles de producción y la confirmación de Moria Casán
A pesar de las restricciones confidenciales que le impiden profundizar en los pormenores del contrato, el entrevistado anticipó el tono que tendrá la historia del productor fallecido el 8 de marzo de 2015. Al respecto, el hijo del realizador reconoció que si bien el libreto aún no está concluido, la trama no esquivará ningún acontecimiento clave de su vida, prometiendo una historia sumamente atrapante: “toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie. Encima, la de Gerardo va a ser muy jugosa”.
Asimismo, el invitado confirmó que la figura de Moria Casán formará parte de la narración audiovisual, recordando el afecto que se profesaban y revelando un efímero romance del pasado que La One le confesó personalmente al señalarle: “Con tu padre tuvimos un affaire”.
“Se querían mucho, se peleaban, pero se querían hasta donde se. Una vez me dijo que yo podría ser mi mamá”, contó luego.
La huella imborrable de un icono del espectáculo nacional
Nacido en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937, el icónico conductor, guionista y director inició su exitosa carrera en los años '60 junto a su hermano Hugo Sofovich. A lo largo de su prolífica carrera, concibió hitos de la televisión como "Operación Ja-Já" —ficción que reunió a leyendas de la comedia como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Fidel Pintos—, además de los emblemáticos ciclos "Polémica en el bar", "La Peluquería de Don Mateo", "Las dos campanas", "Semananueve" y "La noche del domingo".
Su legado también abarcó la cinematografía argentina con títulos populares de la comedia nacional como "Las minas de Salomón Rey", "Los caballeros de la cama redonda" y "Camarero nocturno en Mar del Plata". En las tablas teatrales cosechó éxitos masivos como "El champán las pone mimosas" y "Una familia poco normal", además de dejar su marca en el tramo final de su carrera participando en programas como "Bailando por un sueño" y "Los 8 escalones".
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