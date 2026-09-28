Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic: todos los detalles

La huella imborrable de un icono del espectáculo nacional

Nacido en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937, el icónico conductor, guionista y director inició su exitosa carrera en los años '60 junto a su hermano Hugo Sofovich. A lo largo de su prolífica carrera, concibió hitos de la televisión como "Operación Ja-Já" —ficción que reunió a leyendas de la comedia como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Fidel Pintos—, además de los emblemáticos ciclos "Polémica en el bar", "La Peluquería de Don Mateo", "Las dos campanas", "Semananueve" y "La noche del domingo".

Su legado también abarcó la cinematografía argentina con títulos populares de la comedia nacional como "Las minas de Salomón Rey", "Los caballeros de la cama redonda" y "Camarero nocturno en Mar del Plata". En las tablas teatrales cosechó éxitos masivos como "El champán las pone mimosas" y "Una familia poco normal", además de dejar su marca en el tramo final de su carrera participando en programas como "Bailando por un sueño" y "Los 8 escalones".