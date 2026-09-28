La familia de Gaspi tomó una decisión sobre sus redes sociales a tres meses de su muerte

La decisión llega luego de un período en el que la cuenta permaneció fuera del control directo de sus familiares. Ahora, con el acceso recuperado, serán ellos quienes determinen cómo continuará el perfil y qué lugar ocupará dentro de la memoria de Gaspi. El mensaje publicado en Instagram también estuvo acompañado por un agradecimiento hacia las personas que se mantuvieron cerca de la familia después de la muerte del influencer. “Gracias por tanto cariño. Michelle, Fran y Fede”, concluyeron.

La muerte de Gaspi en Brasil

Gaspi murió el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 23 años y era uno de los creadores de contenido argentinos con mayor reconocimiento en YouTube y las redes sociales. Su muerte ocurrió en un accidente aéreo en el que dos helicópteros chocaron en pleno vuelo. El impacto provocó seis víctimas fatales, entre ellas el joven influencer argentino.

La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y dentro de la comunidad digital argentina. Gaspi había conseguido desarrollar un estilo propio y una identidad reconocible en internet, lo que le permitió reunir una importante cantidad de seguidores y convertirse en una de las figuras destacadas del mundo del contenido online.

Desde su fallecimiento, el vínculo entre su comunidad y su familia continuó a través del recuerdo del creador. Los mensajes publicados en sus redes se transformaron en una manera de acompañar a sus seres queridos y mantener presente el contenido que había producido durante su vida. Ahora, con la recuperación de su cuenta de Instagram, su madre y sus hermanos asumieron formalmente la administración del perfil.